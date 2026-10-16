La Selección de fútbol jugará dos partidos amistosos ante Perú y Ecuador en noviembre

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 16/10/2026 a las 9h20
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La Selección Nacional de fútbol jugará dos partidos amistosos contra Perú y Ecuador en noviembre. Serán los dos últimos de este año.

El encuentro ante Perú se disputará el viernes 13 en la ciudad de Lima, mientras que el compromiso contra Ecuador se disputará el domingo 17, en Guayaquil.

Se trata de rivales directos a los que Bolivia medirá en la eliminatoria sudamericana para el Mundial 2030, ya que en ese evento participarán las 10 selecciones de las federaciones nacionales afiliados a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), pero solo siete lucharán por las tres plazas y media.

Argentina, Uruguay y Paraguay también participarán en el torneo, pero ya tienen sus plazas aseguradas para el Mundial 2030, porque serán anfitriones de los partidos inaugurales de sus respectivos grupos de la primera fase.

La Selección Nacional disputará el quinto y el sexto partidos de preparación para la próxima competencia premundialista, ya que en junio jugó dos cotejos y en septiembre otros dos. Los cuatro concluyeron con derrotas y un saldo de 14 goles recibidos y ninguno tanto  a favor.

Pese a esos resultados adversos, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) mantiene su confianza en el director técnico Óscar Villegas, quien continuará en su cargo, La eliminatoria para el Mundial marcarán su camino.

Perú y Ecuador cambiaron de entrenadores este año, el brasileño Mano Meneses asumió la conducción de la Selección albirroja en enero, después de su fracaso en la previa de la Copa Mundial de Norteamérica 2026.

En tanto, el argentino Marcelo Gallardo se hizo cargo de la Selección Ecuatoriana en septiembre, dos meses después de la eliminación de Ecuador en la segunda fase del Mundial 2026.

Bolivia alcanzó el repechaje intercontinental para el Mundial 2026. jugado en México, donde ganó a Surinam, pero perdió ante Irak y se eliminó. Después comenzó el proceso de preparación para las eliminatorias para el Mundial 2030, fase en la que lleva cuatro derrotas. Se espera revertir esa situación, aunque las pruebas serán complicadas, porque ambos serán en el exterior.

Jugadores

Para la convocatoria de jugadores, Villegas podrá introducir algunas variantes El delantero Moisés Villarroel ya estará en actividad, porque en las últimas horas fue inscrito por el Wydad Athletic Club, de Marruecos, para las competiciones  y en las próximas semanas podrá sumar minutos de juego.

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