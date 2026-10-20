El club 26 de Febrero, de La Paz, es la revelación de la Copa Simón Bolívar y sueña con el ascenso

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 20/10/2026 a las 8h43
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El club 26 de Febrero, de Colquiri, es la revelación de la Copa Simón Bolívar de esta temporada. Se clasificó a los cuartos de final del torneo nacional y sueña con el ascenso a la División Profesional del fútbol boliviano.

Logró su pase tras vencer en su casa el domingo al alteño Fatic en la definición por penales por 4-3, después de ganar el partido de revancha de los octavos de final por 1-0 con gol de Rigoberto Pérez Torres, a los 71 minutos, uno después de haber ingresado al campo de juego.

Con esa victoria lograda en  Colquiri se igualó la llave, ya que en el cotejo de ida Fatic había vencido por 1-0 en Ciudad Satélite, El Alto.

El conjunto minero hizo los méritos necesarios para ubicarse entre los ocho mejores equipos del torneo y su campaña sorprende, porque se trata de un elenco proveniente del torneo interprovincial de La Paz.

Otros equipos que se clasificaron a los cuartos de final son los cochabambinos Independiente y Tigres FC, los cruceños Virginia USC e IN San Juan, el orureño Empresa Minera Huanuni, el potosino Mineros y el tarijeño San Martín.

La mayoría de esos equipos eran favoritos en sus respectivas llaves y cumplieron lo que se esperaba de ellos, más allá que algunos lo hicieron con amplitud y dificultades.

Solo Tigres FC no estaba en ese grupo, porque el candidato para avanzar en su llave era el beniano Primero de Mayo.

En el partido de ida empataron 0-0 en la localidad de Arbieto, Cochabamba, y el pase de definió en la ciudad de Trinidad, donde el elenco valluno sorprendió, venció por 3-0 y sigue en competencia.

Otro de los equipos que necesitó de los penales para avanzar en el torneo fue Mineros, que en el partido de ida goleó a CD Nueva Santa Cruz Academia FC por 4-1 en la Villa Imperial.

De esa manera, logró una muy buena ventaja, pero en la revancha perdió en la localidad de Warnes.

Inclusive el elenco cruceño estaba ganaba por 4-0, pero el elenco potosino descontó con un gol de Juan Pablo Filipezuk a los 90+10’ y con ello forzó a la tanda de penales. El argentino ingresó a la cancha a los 84’, anotó el gol y fue expulsado a los 90+13’ por doble amonestación.

En la definición por penales el arquero Javier Rojas, ex guardameta de Bolívar (2020-22) atajó dos remates y posibilitó el avance de Mineros, que tiene como director deportivo al experimentado Alberto Illanes.

El único equipo que ganó los dos partidos a su rival en los octavos de final fue IN San Juan al pandino Chaco.

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