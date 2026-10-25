Bolivia debuta con un triunfo frente a Gibraltar en la Copa Mundial y Festival FIFA 2026

Fútbol
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 25/10/2026 a las 10h09
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La selección nacional de Bolivia comenzó con el pie derecho la Copa Mundial y Festival Sub 15  de la FIFA tras superar 2-0 a Gibraltar en el torneo que se disputa en Bakú, Azerbaiyán.

El cuadro boliviano se puso en ventaja con un gol de Isaí Rodríguez sobre los 10 minutos.

El segundo gol para Bolivia llegó sobre los 38 minutos mediante Sam  Brydges, quien convirtió en propia puerta, generando desazón en el banquillo de suplentes de su equipo.

El conjunto boliviano ha sido encuadrado en el grupo 5 del certamen junto a Paraguay, Seychelles, Tahiti y Gibraltar.

De acuerdo al calendario,  la Verdecita Sub 15 enfrentará hoy a Haití (3:30), y  Seychelles (10:15), hora de Bolivia.

La Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA es una nueva competición de la FIFA concebida para apoyar el desarrollo a largo plazo de los jóvenes jugadores de todo el mundo. La primera edición masculina está abierta a los jugadores nacidos en 2011 o 2012, con 189 federaciones miembro confirmadas entre las 211 invitadas.

Festival para el desarrollo

Todos los equipos jugarán hasta el último día: no habrá rondas de eliminación directa, lo que garantiza que cada jugador dispute un elevado número de partidos internacionales.

Una fase de clasificación de tres días dará paso a una fase de torneo de tres días, distribuida en seis niveles; el ganador del Nivel A será coronado campeón de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA.

Los partidos se disputarán en formato de fútbol 8, en dos tiempos de 20 minutos, con sustituciones ilimitadas, saques de banda y campos más pequeños, adaptados a las necesidades de los jóvenes jugadores.

Fuera del terreno de juego, los equipos participarán en actividades educativas, podrán conocer a Leyendas del fútbol y apoyarán campañas de concienciación.

El nuevo evento combina la competición internacional con actividades educativas, encuentros con Leyendas de la FIFA y campañas de concienciación, situando el desarrollo en el centro de una propuesta pensada para que los menores disfruten

De los 189 equipos presentes en Bakú, 78 nunca habían participado anteriormente en una Copa Mundial de la FIFA, masculina o femenina, en ninguna categoría de edad.

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