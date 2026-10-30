Equipos paceños tienen pruebas complicadas en el campeonato nacional este fin de semana

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 30/10/2026 a las 9h06
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Los tres equipos paceños que son líderes del campeonato nacional tienen duros partidos el domingo, sea porque algunos serán visitantes y en todos los casos debido a la necesidad de sus adversarios.

Si bien los encuentros parecen accesibles, no lo serán tanto, por lo que en cada partido de aquí al final del torneo tendrá su nivel de exigencia y cada punto, más aún cada victoria, contará mucho.

The Strongest jugará en casa, recibirá a Gualberto Villarroel-SJ, que se encuentra último en la tabla. A priori parece un partido relativamente fácil, pero el elenco orureño está obligado a sumar en cada presentación que tiene para salvarse del descenso.

Además, en lo individual el Tigre tendrá que tener mucho cuidado con el delantero paraguayo Álex Cáceres, quien es uno de los goleadores del campeonato.

Always Ready visitará a otro de los elencos comprometidos en la zona roja del descenso, FC Universitario; el cotejo se disputará en Cochabamba, donde el equipo manzanero se hace fuerte.

El cuadro valluno tiene nuevo director técnico, Thiago Leitao; que genera motivación y tratará de mostrar otra fisonomía de juego respecto a sus anteriores actuaciones.

Bolívar también será visitante y tendrá un escollo difícil, porque enfrentará a Guabirá, que por lo general se hace respetar como local.

El conjunto montereño es un rival difícil, no solamente porque jugará en el estadio Gilberto Parada, sino porque marcha bien en el campeonato y se encuentra en plazas de clasificación a torneos internacionales para el próximo año.

Bolívar se ubica primero en la tabla con 54 puntos, Always Ready es segundo con 51 y The Strongest tercero con 45.

La lógica marca victorias para los locales, en caso de producirse ello el Tigre puede acercarse a Bolívar y Always Ready, en tal sentido la jornada se teñiría de amarillo y negro, pero si se dan otros resultados el panorama puede ser similar al actual.

Guabirá lleva adelante una política de derecho de admisión al estadio Gilberto Parada, de Montero, donde las barras bravas de Oriente Petrolero y Blooming no pueden ingresar.

“Esa determinación la asumimos para proteger a las familias, porque cuando vinieron las barras de Oriente y Blooming hubo desmanes”, dijo Rafael Paz, presidente de Guabirá.

Aclaró que la restricción no incluye a los hinchas en general de Oriente y Blooming ni a las barras de otros clubes; por lo que la gente de Bolívar podrá ingresar con normalidad.

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