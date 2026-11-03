Choques de alto voltaje en la cuarta jornada de la Liga de Campeones

Fútbol
Redacción Central
Publicado el 03/11/2026 a las 9h02
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La Liga de Campeones llegará hoy y mañana al ecuador de la primera fase, con los aspirantes al título tratando de posicionarse entre los ocho primeros y evitar así una eliminatoria extra en la parte decisiva del torneo.

Tras las tres primeras jornadas, varios de los aspirantes al título (como el vigente bicampeón PSG, Real Madrid, Barcelona, Arsenal o Liverpool) ya están en el Top 8 y el objetivo es mantenerse, pero otros favoritos como Manchester City, Bayern o Inter están por ahora fuera de ese grupo de equipos que no tendrán que pasar por el play off de acceso a los octavos de final.

El Bayern, precisamente, tiene además una complicada salida al Metropolitano para enfrentarse hoy a un Atlético de Madrid en gran forma, con ocho victorias y un empate en los últimos nueve partidos disputados.

El equipo madrileño afronta una semana decisiva para saber a qué puede aspirar esta temporada. Con cuatro puntos en tres jornadas, adelantará al Bayern (5) en caso de vencerle y el fin de semana se enfrentará al Barcelona con el liderato de LaLiga en juego.

Kane amenaza al Atlético

Tras igualar el récord de Luis Aragonés al ganar el sábado al Alavés, Diego Simeone se convertirá en el técnico rojiblanco con más victorias en caso de vencer al campeón alemán (sería el triunfo 345 en 566 partidos).

Otro protagonista de ese partido podría ser Harry Kane: el delantero inglés del Bayern, flamante Balón  de Oro 2026, igualará el récord de Cristiano Ronaldo de partidos consecutivos marcando al menos un gol (11) en Champions.

El Bayern, no obstante, se presenta en Madrid debilitado tras las bajas de Ismael Saibari y Serge Gnabry, lesionados, y con Michael Olise con molestias en una rodilla

Y el PSG tiene, también hoy, una visita complicada a España, esta vez contra el Villarreal, aunque el equipo de Luis Enrique parece haber encontrado ya la velocidad de crucero y lidera tanto la Ligue 1 como la liguilla de la Champions, tras dos recientes exhibiciones frente a City y Barcelona, en la jornada pasada (4-2).

Emery vuelve al Camp Nou

Aston Villa tendrá hoy en el banquillo a Unai Emery, que sólo suma tres victorias en 30 partidos contra el Barcelona y una de ellas, la única en Champions, de regusto muy amargo, ya que la exhibición en el Parque de los Príncipes (4-0 con el PSG en la temporada 2016-2017) fue el preludio de la remontada azulgrana, una de las más recordadas en la historia reciente del fútbol europeo (6-1).

También hoy, otros dos aspirantes a llegar lejos en el torneo, Manchester United e Inter, afrontarán sus partidos (frente a Roma y Feyenoord, respectivamente) con la necesidad de ganar para desactivar sus crisis.

El United no levanta cabeza y su última victoria se remonta a la primera jornada de Champions (4-0 al modesto Sabah). Desde entonces, seis derrotas y tres empates, hundido en la clasificación de la Premier League (17º) y que podría quedar incluso fuera de los puestos de play off en caso de otra derrota.

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