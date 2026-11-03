División Profesional: sólo hay un cupo en disputa para la Copa Libertadores de América 2027

En este momento y con los resultados que se registraron la vigésimo cuarta fecha del campeonato todos contra todos, simplemente hay un cupo disponible para la Copa Libertadores del próximo año.

Bolívar, Always Ready y The Strongest lograron triunfos el fin de semana, mientras que los principales equipos que los siguen en la tabla empataron o perdieron.

Si bien matemáticamente todavía les falta puntos para asegurar las plazas, futbolísticamente y como va la competencia del torneo de todos contra todos, se puede asegurar que las tres plazas serían son para los académicos, atigrados, albirrojos.

Bolívar es el líder del campeonato con 57 puntos, Always Ready es segundo con 54 y The Strongest tercero con 48 unidades.

El lote de equipos que los persiguen lo forman Real Potosí (39), Oriente Petrolero (38), Aurora (35), Nacional Potosí (32), Blooming (31), Independiente (30) y Guabirá (30).

Las diferencias son amplias, por lo que difícilmente en las seis últimas fechas del campeonato se producirá algún cambio en el podio. Más allá del orden, celestes, los de la banda roja y atigrados serán los tres primeros en la tabla del campeonato nacional.

La cuarta plaza para la Copa Libertadores 2027 la otorgará la Copa Nacional (Bolivia 3). En caso de que Bolívar, Always Ready o The Strongest sean campeones, cederán ese cupo a otro equipo, pero de la tabla del campeonato de todos contra todos. Es la pugna actual.

Jornada 24

El domingo, el elenco académico venció a Guabirá por 2-1 en Montero sobre el final del encuentro. Robson Matheus Tomé dio la victoria con un remate desde fuera del área prácticamente sin marca, un descuido del local.

Always Ready superó a FC Universitario por 1-3 en Cochabamba. El partido se le complicó al elenco paceño, pero al final supo salir airoso de la contienda para no perderle pisada al líder, Bolívar.

The Strongest venció a Gualberto Villarroel-SJ por 4-2 en La Paz en un cotejo con cuatro penales en total, tres para el local y uno para el visitante. El Tigre apeló a su garra para revertir un marcador adverso por dos tantos.

Anoche se bajó el telón de la jornada 24 del torneo todos contra todos con la victoria de Blooming (1-2) ante Real Tomayapo en el estadio IV Centenario de Tarija.