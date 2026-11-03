Pavisic, talento y entusiasmo, da sus primeros pasos en el fútbol profesional

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 03/11/2026 a las 9h06
ESCUCHA LA NOTICIA

Proviene de una familia de voleibolistas, pero se inclinó por el fútbol. Se formó en el club Olympic y tras dos experiencias en otras entidades nacionales y una española, da sus primeros pasos en la División Profesional.

Se trata de André Pavisic, quien tiene grandes sueños, aunque primero espera crecer y consolidarse en la práctica del deporte de su preferencia.

Es hijo de Javier Pavisic, sobrino de José Antonio, Bernardo y Claudia, tres grandes referentes del voleibol como jugadores, entrenadores y dirigentes, y nieto de Roberto Pavisic, toda una institución en el deporte cochabambino y boliviano.

El club Olympic, dirigido por la familia Pavisic, si bien nació como una entidad dedicada al voleibol, también cobija al fútbol y allí André se formó ahí y escaló.

“Yo me incliné por el fútbol desde mis cuatro años, después entré a la Escuela de fútbol del Olympic, pasé a las divisiones menores del club y llegué al primer equipo, en el que jugué no solamente en la Primera A de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, sino también la Copa Simón Bolívar en 2025”, rememoró.

En la Escuela de fútbol del Olympic tuvo como entrenadores a Danilo Eterovic, al paraguayo Roberto Pérez, al uruguayo Willington Ortíz y a Igor Ovando, quienes le dieron enseñanzas.

La Copa Simón Bolívar le aportó un roce importante, torneo nacional en el que fue de menos a más. “En la fase regional tuve algunas actuaciones, pero en la segunda fase y en los octavos de final tuve continuidad. Lastimosamente nos eliminamos en octavos a manos de CD Nueva Santa Cruz Academia FC”, dijo.

En 2024 estuvo en la reserva de Always Ready, club en el que tuvo como entrenador a Julio Quinteros. Dijo que su estadía fue grata y le permitió avanzar en su proceso de formación deportiva.

El año pasado tuvo una grata experiencia en España. “Viajé con mi papá, realicé pruebas en diferentes equipos y me quedé en Rayo Vallecano, que es un club muy organizado y con mucho orden”, señaló.

De esa entidad ibérica destaca “la seriedad y apoyo con la que se maneja, cuenta con canchas, material y entrenadores adecuados”.

“Estar lejos de la familia fue difícil, viví en una residencia, pero me dí integro en los seis meses que estuve. La diferencia con el fútbol boliviano es la disciplina, la exigencia que se tiene y el nivel competitivo”, indicó.

Ahora tiene su primera experiencia en la División Profesional del fútbol boliviano, desde finales de junio es integrante del orureño Gualberto Villarroel-SJ, entidad que lo acogió cuando Julio César Baldivieso oficiaba como director técnico.

“Ingresé al club gracias a él, pero después pasaron varios entrenadores por el equipo y hay que adaptarse, aceptar los cambios y trabajar, pese a la difícil situación económica del equipo”, manifestó.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Un estudio revela que las zafras arrastran deudas y explotación

Lo más compartido

1
Tenía 26 años: identifican a la piloto del jet que cayó y dejó a nueve fallecidos en Florida
2
El PCC y el Comando Vermelho: una historia de muerte
3
El presidente Rodrigo Paz arriba a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana
4
Santa Cruz: Violencia extrema golpea la zona del Cordón Ecológico en pleno feriado
5
Al menos cuatro muertos, entre ellas una recién nacida, en un atentado en el centro de Colombia

Más en Fútbol

03/11/2026
División Profesional: sólo hay un cupo en disputa para la Copa Libertadores de América 2027
En este momento y con los resultados que se registraron la vigésimo cuarta fecha del campeonato todos contra todos, simplemente hay un cupo disponible para la...
Ver más
03/11/2026
Choques de alto voltaje en la cuarta jornada de la Liga de Campeones
La Liga de Campeones llegará hoy y mañana al ecuador de la primera fase, con los aspirantes al título tratando de posicionarse entre los ocho primeros y evitar...
Ver más
Los tres equipos paceños que son líderes del campeonato nacional tienen duros partidos el domingo, sea porque algunos serán visitantes y en todos los casos debido a la necesidad de sus adversarios.
Ver más
30/10/2026
Equipos paceños tienen pruebas complicadas en el campeonato nacional este fin de semana
The Strongest puede perder a varios de sus jugadores la próxima temporada, porque son tentados por otros clubes bolivianos y del exterior.
Ver más
29/10/2026
La amenaza de éxodo se cierne sobre The Strongest por ofertas de clubes y su crisis económica
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el miércoles que ha tomado “en serio” la disculpa de la estrella del fútbol Kylian Mbappé por unos comentarios considerados irrespetuosos hacia...
Ver más
29/10/2026
La ofensiva de China contra Mbappé contrasta con la postura de ciudadanos
Cuatro equipos se encuentran en la zona roja del Campeonato de la División Profesional del fútbol boliviano. Corren el peligro de descender.
Ver más
28/10/2026
Cuatro equipos tienen siete fechas para salvarse del descenso en el campeonato
En Portada
03/11/2026 Seguridad
Lara exige explicaciones a Peter Maldonado por amenazas y pide investigar asesinatos en Santa Cruz
La Vicepresidencia del Estado pidió al viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, que explique los mensajes de amenaza dirigidos en su contra...
vista
03/11/2026 Música
Fallece Luis Rico, gran exponente de la canción social y defensor de la democracia
El cantautor, compositor y interprete boliviano, Luis Rico, falleció en las ultimas horas, informó la mañana de este martes 3 de noviembre el periodista John...
vista
02/11/2026 Seguridad
Asesinato en el Cordón Ecológico fue al azar para "generar una amenaza" contra el viceministro Peter Maldonado
El asesinato de un hombre en inmediaciones del Cordón Ecológico de Santa Cruz fue cometido al azar y tuvo como finalidad enviar un mensaje de amenaza directa...
vista
02/11/2026 País
Maestros urbanos anuncian piquetes de huelga y marchas antes del paro de 48 horas
El magisterio urbano activará desde este martes nuevas medidas de presión a nivel nacional y ratificó el paro de 48 horas para el lunes 9 y martes 10 de...
vista
02/11/2026 Seguridad
Santa Cruz: Violencia extrema golpea la zona del Cordón Ecológico en pleno feriado
Poco antes de las 9:00 de este lunes, en feriado de Todos Santos, la Policía informó que se encontró a una persona sin vida y maniatada en la zona del Cordón...
vista
02/11/2026 País
El presidente Rodrigo Paz arriba a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, arribó este lunes al aeropuerto de Barajas en Madrid para asistir a la XXX Cumbre...
vista
Actualidad
En noviembre de 2025, la Agencia Senado informó sobre la expansión territorial del PCC y el Comando Vermelho, a partir...
Ver más
03/11/2026 Seguridad
El PCC y el CV, del narco al poder empresarial
La Vicepresidencia del Estado pidió al viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, que explique los...
Ver más
03/11/2026 Seguridad
Lara exige explicaciones a Peter Maldonado por amenazas y pide investigar asesinatos en Santa Cruz
Dos organizaciones criminales nacidas entre los muros de las cárceles brasileñas terminaron construyendo un poder que...
Ver más
03/11/2026 Seguridad
El PCC y el Comando Vermelho: una historia de muerte
Cientos de familias cochabambina despidieron ayer a las almas de sus seres queridos en sus domicilios con...
Ver más
03/11/2026 Cochabamba
Ritual ancestral La cacharpaya a las almas clausura su visita anual
Deportes
Proviene de una familia de voleibolistas, pero se inclinó por el fútbol. Se formó en el club Olympic y tras dos...
Ver más
03/11/2026 Fútbol
Pavisic, talento y entusiasmo, da sus primeros pasos en el fútbol profesional
La Liga de Campeones llegará hoy y mañana al ecuador de la primera fase, con los aspirantes al título tratando de...
Ver más
03/11/2026 Fútbol
Choques de alto voltaje en la cuarta jornada de la Liga de Campeones
En este momento y con los resultados que se registraron la vigésimo cuarta fecha del campeonato todos contra todos,...
Ver más
03/11/2026 Fútbol
División Profesional: sólo hay un cupo en disputa para la Copa Libertadores de América 2027
El boliviano Hugo Dellien se consagró campeón por primera vez del Challenger de Guayaquil tras el abandono del uruguayo...
Ver más
02/11/2026 Tenis
Dellien conquista el Challenger de Guayaquil por retirada del uruguayo Aguilar
Doble Click
El cantautor, compositor y interprete boliviano, Luis Rico, falleció en las ultimas horas, informó la mañana de este...
Ver más
03/11/2026 Música
Fallece Luis Rico, gran exponente de la canción social y defensor de la democracia
En el marco de sus 35 años en Bolivia, Tigo avanza con la quinta versión del Programa Internacional de Periodismo...
Ver más
01/11/2026 Cultura
Tigo abre una nueva edición del Programa Internacional de Periodismo y suma a creadores de contenido a su programa de formación digital
Llega noviembre y, con él, arranca la temporada de premios cinematográficos en Estados Unidos. Los Gotham Awards, los...
Ver más
01/11/2026 Cine
Gotham FilAwards: Guitarricadelafuente y Penélope Cruz ponen rumbo hacia los Oscar
Por años, Marbella ha sido vista como la meca del lujo. La imagen más inmediata de la ciudad andaluza es la de las...
Ver más
01/11/2026 Cultura
Carmen Mola retrata el lado oscuro de Marbella en Los huérfanos