Con cinco nuevas incorporaciones, Bolivia presenta a la nómina para amistosos contra Perú y Ecuador

Bolivia presentó este viernes a la nómina de los 25 jugadores convocados para los partidos amistosos contra Perú y Ecuador. En la lista figuran cinco nuevas incorporaciones que lucirán por primera vez la camiseta de la Verde.

En un video publicado en la página oficial de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), se informó que los nuevos rostros de la Selección son Fabricio Quaglio, Fernando Mena, Marco Velasco, Anderson Ayhuana y Jorge Lovera.

Sin embargo, en la lista de convocados por Eduardo Villegas para los amistosos no se encontraban el guardameta Guillermo Viscarra ni tampoco está Luis Haquín, el capitán de la Verde.

El primer partido de Bolivia será el viernes 13 de noviembre contra Perú a las 21.00 (hora boliviana) en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima, en tanto que el compromiso ante Ecuador será el martes 17 a las 16.30 (hora boliviana) en el estadio Monumental de Guayaquil.

Lista de 25 convocados de Bolivia

Carlos Lampe (Bolívar) Arquero

Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers (URU)) Arquero

Rodrigo Banegas (The Strongest) Arquero

Fabricio Quaglio (The Strongest) Defensor

Diego Arroyo (Hapoel Petah Tikva (ISR)) Defensor

Richet Gómez (Always Ready) Defensor

Fernando Mena (Bolívar) Defensor

Efraín Morales (Montreal FC (CAN)) Defensor

Yomar Rocha (Akron Tolyatti (RUS)) Defensor

Marco Velasco (Oriente Petrolero) Defensor

Roberto Fernández (Akron Tolyatti (RUS)) Defensor

Héctor Cuéllar (CSKA 1948 (BUL)) Volante

Óscar López (Getafe B (ESP)) Volante

Jorge Lovera (Oriente Petrolero) Volante

Robson Matheus (Bolívar) Volante

Carlos Melgar (Bolívar) Volante

Anderson Ayhuana (Bolívar) Volante

Ramiro Vaca (Khor Fakkan (EAU)) Volante

Miguel Terceros (Santos FC (Brasil)) Volante

Jesús Karaude (Always Ready) Volante

Leonardo Viviani (Aurora) Volante

Jhon Velásquez (Bolívar) Volante

Nabil Nascif (Oriente Petrolero) Delantero

José Flores (Oriente Petrolero) Delantero

Moisés Paniagua (Wydad AC (MAR)) Delantero