Con cinco nuevas incorporaciones, Bolivia presenta a la nómina para amistosos contra Perú y Ecuador

Fútbol
ABI
Publicado el 06/11/2026 a las 21h36
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 Bolivia presentó este viernes a la nómina de los 25 jugadores convocados para los partidos amistosos contra Perú y Ecuador. En la lista figuran cinco nuevas incorporaciones que lucirán por primera vez la camiseta de la Verde.

En un video publicado en la página oficial de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), se informó que los nuevos rostros de la Selección son Fabricio Quaglio, Fernando Mena, Marco Velasco, Anderson Ayhuana y Jorge Lovera.

Sin embargo, en la lista de convocados por Eduardo Villegas para los amistosos no se encontraban el guardameta Guillermo Viscarra ni tampoco está Luis Haquín, el capitán de la Verde.  

El primer partido de Bolivia será el viernes 13 de noviembre contra Perú a las 21.00 (hora boliviana) en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima, en tanto que el compromiso ante Ecuador será el martes 17 a las 16.30 (hora boliviana) en el estadio Monumental de Guayaquil.

Lista de 25 convocados de Bolivia

Carlos Lampe (Bolívar)                                                   Arquero               

Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers (URU))        Arquero               

Rodrigo Banegas (The Strongest)                                  Arquero               

Fabricio Quaglio (The Strongest)                                 Defensor             

Diego Arroyo (Hapoel Petah Tikva (ISR))                    Defensor             

Richet Gómez (Always Ready)                                      Defensor             

Fernando Mena  (Bolívar)                                            Defensor             

Efraín Morales (Montreal FC (CAN))                          Defensor             

Yomar Rocha (Akron Tolyatti (RUS))                          Defensor             

Marco Velasco  (Oriente Petrolero)                           Defensor             

Roberto Fernández (Akron Tolyatti (RUS))                Defensor             

Héctor Cuéllar (CSKA 1948 (BUL))                               Volante               

Óscar López  (Getafe B (ESP))                                      Volante               

Jorge Lovera  (Oriente Petrolero)                                Volante               

Robson Matheus   (Bolívar)                                      Volante               

Carlos Melgar   (Bolívar)                                           Volante               

Anderson Ayhuana  (Bolívar)                                  Volante               

Ramiro Vaca   (Khor Fakkan (EAU))                         Volante               

Miguel Terceros  (Santos FC (Brasil))                     Volante               

Jesús Karaude (Always Ready)                                 Volante               

Leonardo Viviani  (Aurora)                                       Volante               

Jhon Velásquez (Bolívar)                                         Volante               

Nabil Nascif (Oriente Petrolero)                           Delantero           

José Flores (Oriente Petrolero)                            Delantero           

Moisés Paniagua (Wydad AC (MAR))                 Delantero           

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