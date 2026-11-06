Con cinco nuevas incorporaciones, Bolivia presenta a la nómina para amistosos contra Perú y Ecuador
Bolivia presentó este viernes a la nómina de los 25 jugadores convocados para los partidos amistosos contra Perú y Ecuador. En la lista figuran cinco nuevas incorporaciones que lucirán por primera vez la camiseta de la Verde.
En un video publicado en la página oficial de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), se informó que los nuevos rostros de la Selección son Fabricio Quaglio, Fernando Mena, Marco Velasco, Anderson Ayhuana y Jorge Lovera.
Sin embargo, en la lista de convocados por Eduardo Villegas para los amistosos no se encontraban el guardameta Guillermo Viscarra ni tampoco está Luis Haquín, el capitán de la Verde.
El primer partido de Bolivia será el viernes 13 de noviembre contra Perú a las 21.00 (hora boliviana) en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima, en tanto que el compromiso ante Ecuador será el martes 17 a las 16.30 (hora boliviana) en el estadio Monumental de Guayaquil.
Lista de 25 convocados de Bolivia
Carlos Lampe (Bolívar) Arquero
Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers (URU)) Arquero
Rodrigo Banegas (The Strongest) Arquero
Fabricio Quaglio (The Strongest) Defensor
Diego Arroyo (Hapoel Petah Tikva (ISR)) Defensor
Richet Gómez (Always Ready) Defensor
Fernando Mena (Bolívar) Defensor
Efraín Morales (Montreal FC (CAN)) Defensor
Yomar Rocha (Akron Tolyatti (RUS)) Defensor
Marco Velasco (Oriente Petrolero) Defensor
Roberto Fernández (Akron Tolyatti (RUS)) Defensor
Héctor Cuéllar (CSKA 1948 (BUL)) Volante
Óscar López (Getafe B (ESP)) Volante
Jorge Lovera (Oriente Petrolero) Volante
Robson Matheus (Bolívar) Volante
Carlos Melgar (Bolívar) Volante
Anderson Ayhuana (Bolívar) Volante
Ramiro Vaca (Khor Fakkan (EAU)) Volante
Miguel Terceros (Santos FC (Brasil)) Volante
Jesús Karaude (Always Ready) Volante
Leonardo Viviani (Aurora) Volante
Jhon Velásquez (Bolívar) Volante
Nabil Nascif (Oriente Petrolero) Delantero
José Flores (Oriente Petrolero) Delantero
Moisés Paniagua (Wydad AC (MAR)) Delantero