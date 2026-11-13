Bolivia busca romper su mala racha en un partido amistoso ante Perú este viernes en Lima

La Selección Nacional de fútbol sostendrá este viernes un nuevo desafío como visitante, jugará contra Perú en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima desde las 21:00 (HB). El partido amistoso corresponde a la fecha FIFA y será útil a ambos equipos, según coincidieron los entrenadores de las selecciones, Óscar Villegas y brasileño Luiz “Mano” Menezes.

El encuentro llega en un momento “incómodo” para las dos selecciones, peruanos y bolivianos arrastran una racha de malos resultados en sus anteriores partidos de preparación y necesitan una victoria que les devuelva confianza antes del inicio de las eliminatorias para la Copa Mundial 2030.

Para la Verde, dirigida por Villegas, el panorama es aún más exigente, pues en estos días, circuló una versión en sentido de que el cochabambino ya no goza del respaldo de todos los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, precisamente por los resultados que sufrió la Verde en los encuentros amistosos que tuvieron lugar en septiembre y octubre.

Pese a que a la salida del técnico fue calificada como “chisme” por el Presidente de la FBF, el tema causará presión en el partido, pues la Verde ya acumuló cuatro derrotas consecutivas en amistosos ante Escocia, Argelia, Paraguay y Argentina, lo que dejó dudas y derivó en críticas contra el cuerpo técnico y los jugadores.

“Queremos conseguir buenos resultados, sabemos que Perú intenta copiar el modelo de Bolivia al igual que Chile, por los resultados que han visto en nuestra Selección, Bolivia, por lo que serán partidos difíciles ante los peruanos y ecuatorianos”, expresó el técnico de la Verde, Villegas.

Pese a este contexto complicado, en el plantel existe la intención de dar vuelta la página. El mediocampista Ramiro Vaca reconoció que el grupo sintió el golpe de haber quedado cerca de clasificarse al Mundial anterior, pero aseguró que “hay motivación para cerrar el año con una mejor imagen y recuperar la confianza en Lima”.

Para disputar este partido amistoso, Villegas convocó a futbolistas experimentados, como el arquero Carlos Lampe, el defensor Efraín Morales, además de Miguel Terceros y Ramiro Vaca, así como al juvenil Nabil Nacif, de Oriente.

Mientras que el técnico de Perú, el brasileño Menezes contará con el aporte del guardameta Pedro Gallese, el defensor Marcos López, el mediocampista Yoshimar Yotún y el delantero Gianluca Lapadula.