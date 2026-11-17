El estadio Monumental, de Guayaquil, será escenario del partido que jugarán las selecciones de Ecuador y Bolivia hoy desde las 19:30 (HB), encuentro amistoso que corresponde a la fecha FIFA y será el último de esta temporada para ambos combinados que se preparan para enfrentar las eliminatorias que se jugarán a partir del siguiente año.

La Tri, que dirige el director técnico Marcelo Gallardo, buscará concluir su calendario internacional con otro resultado positivo tras vencer a Costa Rica el viernes en Quito por 2-0, por lo que, de acuerdo con las estadísticas, la balanza se inclina a su favor.

Aquella fue la primera victoria de Gallardo al mando de Ecuador, después de los amistosos ante Corea del Sur, Japón y Panamá en la gira asiática que Ecuador realizó entre septiembre y octubre.

El historial entre ambas selecciones favorece a Ecuador, que en 18 partidos por eliminatorias sudamericanas ante Bolivia suma 12 victorias, tres empates y solo tres derrotas, con 34 goles a favor y 16 en contra, una estadística que confirma el dominio de la Tricolor en los duelos directos por la clasificación mundialista, según los datos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

En tanto, Bolivia que se encuentra en Guayaquil desde el sábado espera romper la mala racha de los anteriores encuentros y así finalizar esta temporada con una victoria que sea un punto a favor del cuerpo técnico, cuyo responsable, Óscar Villegas, ya no goza de la confianza de todos los directivos de la Federación Boliviana de Fútbol, aunque sí el de su presidente, Fernando Costa Sarmiento.

Al mando de Villegas, el plantel nacional aprovechó las dos jornadas, domingo y lunes, para entrenarse, pulir detalles tácticos y afinar la idea de juego que buscará plasmar en el amistoso. En los entrenamientos, el cuerpo técnico priorizó el orden, la intensidad y la corrección de errores que se repitieron en los últimos compromisos que disputaron.

Para este nuevo desafío, el seleccionador nacional no podrá contar con Robson Matheus Tomé, quien sufrió una molestia que lo dejará fuera del encuentro y también lo marginará del cierre de temporada con Bolívar, por lo que Villegas deberá rearmar el medio campo del equipo.

La Verde llegará a este cotejo después de perder contra Perú por 2 a 0 en Lima, el resultado generó una lluvia de críticas contra el equipo boliviano, pues cayó contra un seleccionado que solo convirtió los goles.