La Selección boliviana de fútbol de talla baja venció ayer a Colombia por 6-5 en el marcador global (tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario), asegurando su boleto a las semifinales de la Copa del Mundo Marruecos 2026.

En un encuentro de alto voltaje disputado este jueves en suelo marroquí, La selección boliviana de Talla Baja y el combinado cafetero protagonizaron un duelo parejo que no pudo resolverse durante los minutos reglamentarios. Con el empate 2-2 en la pizarra, la clasificación se trasladó a la tanda de penales, donde el conjunto nacional mostró mayor efectividad para sellar el 6-5 definitivo y desatar el festejo boliviano.

De esta manera, Bolivia mantiene su condición de invicto en el certamen tras haber liderado el Grupo 2 con puntaje perfecto (9 unidades) y superar una exigente llave sudamericana en cuartos de final.

El anfitrión

Sin tiempo para el descanso, el combinado nacional volverá a la cancha este viernes 27 de noviembre para disputar el pase a la gran final frente a la selección anfitriona, Marruecos, que accedió a esta instancia luego de superar por 3-0 a México. La definición por el título mundial está programada para este domingo 29 de noviembre.

El equipo dirigido por Julio César Lavadenz consiguió su clasificación como líder del Grupo 2, con nueve puntos, producto de tres victorias consecutivas. En su debut goleó 6-0 a Francia, posteriormente venció 3-1 a México y cerró su participación en la primera fase con un triunfo por 2-1 frente a Sudán.