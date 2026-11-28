El glorioso Wilstermann vuelve a gritar: campeón a casi un año de su descenso de la División del Fútbol Profesional Boliviano al coronarse hoy sábado campeón de la Primera A de la Asociación de Fútbol de Cochabamba (AFC), tras vencer a Tiquipaya FC pro 1 a 2 en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.

El campeón ahora comenzará a escribir una nueva historia y se encaminará a retornar al fútbol profesional en 2028, la máxima categoría del fútbol nacional.

El Aviador se consagró campeón arropado por su público, se estiman más de 25.000 espectadores. La victoria desató la celebración de sus hinchas, que acompañaron al equipo en una jornada especial y volvieron a verlo levantar un trofeo con cánticos y juegos artificiales.

El estadio se convirtió en un escenario lleno de alegría, felicidad y algarabía de los futbolistas que encaran un proceso cuesta arriba marcado por las adversidades y los problemas financieros que asfixiaron al club en 2025 impidiendo que pueda contratar refuerzos y encarar al campeonato profesional con mejor solvencia.

Más datos

Wilstermann perdió la categoría al finalizar la temporada 2025 de la División Profesional y ser enviado por la FBF a jugar por el descenso con el ganador de la Copa Simón Bolívar. El equipo cochabambino atravesó una campaña complicada y terminó en el último lugar de la tabla del torneo todos contra todos, quedando comprometido en la lucha por la permanencia.

La situación se volvió todavía más compleja por el caso del futbolista Gabriel Montaño. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió un fallo favorable a Aurora y ordenó la devolución de 33 puntos que le habían sido descontados al conjunto celeste. Esta modificación alteró la clasificación y permitió que Aurora abandonara la zona de descenso, mientras Wilstermann quedó condenado a perder la categoría, según Red Uno.

La dirigencia de Wilstermann intentó revertir la situación y solicitó que se dejaran sin efecto los descensos para mantener una División Profesional con 18 equipos. Sin embargo, el pedido fue rechazado por unanimidad por los 16 clubes que integraban la máxima categoría, de acuerdo con Red Uno.

Posteriormente, en mayo de 2026, el TAS declaró inadmisible la apelación presentada por Wilstermann contra la resolución de la Federación Boliviana de Fútbol, por lo que el descenso quedó ratificado.

Finalmente, Wilstermann quedó fuera de la competición profesional y comenzó a escribir un nuevo capítulo de su historia para retornar a la máxima instancia del fútbol boliviano jugando en la asociación.