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Real Potosí y Always Ready se enfrentarán esta noche en el estadio Víctor Agustín Ugarte, de la Villa Imperial, en procura de obtener el título de la Copa de la División Profesional del fútbol... Ver más Real Potosí y Always Ready van en busca del título de la Copa del torneo de la División Profesional

Wilstermann lucha por conquistar el título de campeón de Primera A en la Asociación de Fútbol de Cochabamba de esta temporada, un título que no gana desde 2012, es decir desde hace 14 años. Ver más Wilstermann busca un título que no gana desde 2012 en el certamen de la Primera A