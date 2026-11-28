Wilstermann se consagra campeón de la AFC tras vencer 2-1 a Tiquipaya FC
Fútbol
Publicado el 28/11/2026 a las 21h48
El Club Jorge Wilstermann se coronó este sábado como campeón del torneo de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), luego de derrotar por 2-1 a Tiquipaya FC en el estadio Félix Capriles, en un encuentro correspondiente a la última fecha.
Con esta victoria, el cuadro "Aviador" aseguró el título departamental al cierre de la competición. Pese a la derrota en la jornada final, tanto Wilstermann como Tiquipaya FC sellaron su clasificación para disputar la Copa Simón Bolívar en la temporada 2027.
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