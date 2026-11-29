La selección boliviana de talla baja no se presentó este domingo a disputar el partido por el tercer puesto del Mundial de esta categoría, que se desarrolla en Marruecos. Ante su ausencia, Argentina, equipo con el que debía enfrentarse, obtuvo la victoria por 3-0 y se quedó con el tercer lugar del torneo.

Días antes, el combinado nacional denunció, mediante un video, presuntas irregularidades durante su participación en el Mundial, luego de su derrota ante el equipo anfitrión y su eliminación de la lucha por el título este viernes.

La selección boliviana señaló que hubo acciones que perjudicaron al equipo y advirtió que no disputaría el partido por el tercer puesto, previsto para este domingo, si no se habilitaba a uno de sus jugadores, quien fue inhabilitado antes del cotejo ante Marruecos.