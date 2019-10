Nosiglia entra en el top ten del Mundial de Marruecos

El piloto boliviano Daniel Nosiglia logró meterse entre los 10 primeros en el Rally Mundial de Marruecos, tras cumplirse la tercera etapa.

Con un tiempo de 3 horas 12 minutos y 43 segundos (3h12’43”) logró ubicarse en el noveno puesto, a tan solo 12’10” del primero, el australiano Toby Price. Nosiglia también subió en la general al noveno lugar.

Desde Marruecos comentan que la tercera etapa fue una jornada complicada para todos, sumado a que los pilotos llegaban a esta competencia sin poder reparar las motos, ya que fue la primera vez que ingresaron a la pista sin trabajar en el roadbook, que se les entregó cinco minutos antes de la salida, por lo que tuvieron que lanzarse a navegar 'a ciegas'.

"Muy buena etapa para mí, he tenido un inconveniente de navegación en dos way points, lo que me retrasado como ocho minutos, en realidad casi todos tuvieron los mismos inconvenientes; pero después muy contento con el ritmo que venimos haciendo", declaró Nosiglia.