El lituano Arminas Jasikonis sale del coma inducido tras su accidente

El lituano Arminas Jasikonis se despertó del coma inducido médicamente tras su accidente en la prueba puntuable del campeonato del mundo motocross en Lombardía, ingresado en el hospital de Cremona, Italia.

Jasikonis fue inducido al coma el domingo 27 de septiembre y ayer se le despertó del mismo y fue capaz de reconocer y hablar rápidamente con su familia y el personal médico que le rodeaba, tanto en lituano como en inglés, además de poder mover su cuerpo sin ayuda, sin apenas dolor, por lo que en breve podrá iniciar su proceso de rehabilitación.

"Nunca he estado tan feliz de comentar sobre uno de mis pilotos y poder decir que Jasikonis está bien, que va a estar bien, es una especie de milagro pues los últimos días desde su accidente han sido tan, tan agotadores. Cuando se despertó, cuando nos dimos cuenta de que podía hablar, que podía mover todos sus brazos y piernas, que no tenía ningún dolor y no tenía otras lesiones, es casi imposible poner en palabras lo increíble que fue esa sensación", manifestó el director deportivo del equipo Husqvarna, Antti Pyrhönen.