Victoria de Petrucci en MotoGP de Francia, Quartararo sigue líder del Mundial

El italiano Danilo Petrucci (Ducati) ganó este domingo el Gran Premio de Francia de MotoGP, mientras que el francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), que terminó noveno, conservó el liderato del Mundial, con diez puntos de ventaja sobre el español Joan Mir (Suzuki), que fue undécimo.

La carrera se vio perturbada por la lluvia, que comenzó a caer justo antes de la salida, obligando a los pilotos a colocarse neumáticos para suelo mojado. Varios participantes sufrieron caídas, como el veterano italiano Valentino Rossi, en la primera vuelta. Petrucci entró en la meta delante de los españoles Álex Márquez (Honda), el hermano pequeño del sextuple campeón del mundo Marc Márquez, y Pol Espargaró (KTM).

Tras partir en pole position, Fabio Quartararo falló en la salida, quedando rezagado en el pelotón, decidiendo optar por la prudencia para asegurar puntos en el campeonato y evitar una caída.

La victoria de Petrucci es la séptima de un piloto diferente este año en nueve carreras, en una temporada marcada por la ausencia de Marc Márquez, que se fracturó el brazo en la primera prueba y no participó después en ninguna carrera.

"Es increíble. Cuando vi la lluvia me dije que no era posible, pero siempre me adapto bien a las condiciones de lluvia, aunque no podía soñar en ganar aquí", señaló Danilo Petrucci, que logró su segunda victoria en MotoGP, tras vencer en Italia en 2019, y que había terminado en el podio en las dos anteriores ediciones del Gran Premio de Francia en Le Mans.

Clasificación del GP de France de MotoGP:

1. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) 45:54.736

2. Álex Márquez (ESP/Honda) a 1.273

3. Pol Espargaró (ESP/KTM) a 1.711

4. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) a 3.911

5. Johann Zarco (FRA/Ducati-Avintia) a 4.310

6. Miguel Oliveira (POR/KTM-Tech3) a 4.466

7. Takaaki Nakagami (JPN-Honda-LCR) a 5.921

8. Stefan Bradl (GER/Honda) a 15.597

9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) a 16.687

10. Maverick Viñales (ESP/Yamaha) a 16.895

Clasificación del Mundial:

1. Fabio Quartararo (FRA) 115 puntos

2. Joan Mir (ESP) 105

3. Andrea Dovizioso (ITA) 97

4. Maverick Viñales (ESP) 96

5. Takaaki Nakagami (JPN) 81

6. Franco Morbidelli (ITA) 77

7. Jack Miller (AUS) 75

8. Pol Espargaró (ESP) 73

9. Miguel Oliveira (POR) 69

10. Danilo Petrucci (ITA) 64