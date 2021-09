Maverick Viñales pide calma y tranquilidad pero se muestra muy confiado

El español Maverick Viñales, nuevo piloto del equipo Aprilia al manillar de la Aprilia RS-GP, completó dos jornadas de entrenamientos en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático en las que rindió a muy bien nivel, pero en sus primeras declaraciones pidió calma y tranquilidad, aunque se mostró muy confiado en sus posibilidades.

"Es una gran oportunidad, porque tenemos una serie de carreras, seis carreras, por delante para entender la moto y para preparar de la mejor manera posible la temporada 2022, pero en cualquier caso estamos en una muy buena posición", explicó al sitio web del campeonato Motogp.com tras concluir sus primeros entrenamientos con el fabricante italiano.

"Estoy muy contento por Aleix y por el primer podio conseguido por Aprilia, pero en nuestro caso se trata de intentar ser lo más rápidos posible pero sin marcarnos ningún objetivo, tan sólo entender la moto cuanto antes y tener la mente lo más abierta posible para recolectar el máximo de información, y para eso tengo que pilotar muchas vueltas y entender perfectamente mi estilo sobre la moto, que no es algo sencillo de cambiar pero tenemos que hacer todo lo posible para conseguirlo", explicó Viñales sobre su futuro inmediato con el fabricante de Noale.

En cuanto a su nuevo compañero de equipo, Aleix Espargaró, Maverick Viñales afirmó que "con Aleix tengo una relación muy especial porque hemos estado juntos en el pasado y ahora volvemos a estarlo, pero creo que estamos en una muy buena posición para empujar los dos y seguro que él aporta mucho porque está pilotando muy rápido y eso es bueno".

"Aparte de eso tenemos una muy buena relación entre los dos y me puede facilitar mucha información para que desarrollemos la moto", señaló sin dudar Viñales.

"No voy a tener ningún problema en trabajar junto a Aleix, ya lo hemos hecho antes y para mí fue divertido porque los dos fuimos muy fuertes y estamos muy contentos, aunque sabemos que esto es la competición y una cosa es cuando te pones el casco y otra cuando te lo quitas. Nuestro objetivo es llevar a Aprilia al tope, arriba, con los mejores y esa es ni más ni menos mi prioridad", recalcó Viñales.

"He encontrado una muy buena atmósfera, mucha tranquilidad y tienen claro que necesito vueltas sobre la moto antes de cambiar cualquier cosa o buscar otras puestas a puntos, al final nos ha ido bastante bien y hemos conseguido muy buena información, que es lo más importante, y con el equipo todo ha sido fantástico pero hay que tener calma y disfrutar con la moto", aseguró en su entrevista a MotoGP.com Maverick Viñales.

"Honestamente me ha sorprendido ser rápido en apenas unas vueltas, pero todavía necesito probar mucho y tomármelo con calma y aunque he visto que he podido ser rápido, tenemos que dar más vueltas para entender todo perfectamente, necesitamos días y necesitamos calma para comprender todo, incidió el nuevo piloto de Aprilia sobre su futuro inmediato.