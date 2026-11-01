Lucas Careaga logra un destacadísimo Top-15 en el Rok Vegas 2026 tras cuatro días de carrera

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Redacción Central
Publicado el 01/11/2026 a las 21h36
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El boliviano Lucas Careaga, luego de cuatro días de carrera hasta llegar a la final de este domingo, terminó dentro del Top-15 —de entre 65 pilotos— en la categoría Rok VLR Junior del Rok Vegas 2026, en Las Vegas, Estados Unidos, donde competirá en el SuperNats, el evento de karting más importante del mundo, que se correrá a mediados de este mes con más de 100 corredores en su grupo.

El jueves comenzó su participación en la prueba internacional que forma parte del calendario 2026 del Rok Cup USA.

Corrió sobre una pista callejera, que es bastante angosta y ello impedía que los pilotos puedan rebasar a sus rivales con facilidad.

La lluvia también se hizo presente, lo cual fue ingrediente extra que tuvieron que superar los corredores.

La prueba

El jueves se llevó adelante el Happy Hour, en el que Lucas logró el cuarto puesto luego de seis vueltas a la pista.

Ese mismo día fueron las clasificatorias del Grupo 2, en el que estuvo el representante nacional, y terminó en el puesto 16 después de 11 vueltas.

Para el viernes se corrió el Fri Warm Up con cinco giros y Lucas fue decimoquinto, mientras que el sábado corrió el Sat Warm Up y obtuvo el puesto 22 en cinco giros.

Fue así que pasó a correr el Super Heat ese mismo día con 12 vueltas y terminó en la casilla 16.

Este domingo corrió en el Sun Warm Up con la presencia de 41 pilotos y acabó en el undécimo puesto luego de cinco vueltas.

Después de todas estas carreras se dio el pasó a la gran final con la presencia de 41 pilotos y Lucas, nueve veces campeón nacional de karting, se situó en la casilla 15 tras 19 giros a la pista.

“Terminamos la Superfinal, nos fue bien, hicimos buenos tiempos, logramos terminar dentro los 15 mejores, una experiencia muy buena, vamos sumando experiencia en Estados Unidos y para las próximas carreras”, dijo Lucas tras la carrera.

Lo que viene

Con este importante desempeño, el joven polito nacional de 14 años, ahora apunta a correr en el SuperNats en Las Vegas, donde participarán todos los campeones del mundo y campeones regionales.

Por ello, se prevé que habrá más de 100 pilotos en la categoría de Careaga, quien entre el 11 y 15 de noviembre dirá presente en la competencia.

“En dos semanas volvemos a competir acá, en Las Vegas, el SuperNats, y vamos a competir con más de 90 pilotos, así que será una buena experiencia”, apuntó Lucas, quien en 2027 dará el salto a la Fórmula 4.

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