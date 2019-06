Agenda deportiva

VIERNES 7:

Levantan el telón del Mundial femenino



Francia y Corea del Sur abren esta tarde la Copa Mundial de Fútbol Femenino, en el torneo que será hasta el 7 de julio.

Hora: 15:00

Estadio: Parc des Princes

Sede: París

Abierto de Golf “Vuelta a Bolivia”



El Country Club Cochabamba recibirá el torneo que reunirá a 87 golfistas en 10 categorías, desde hoy hasta el domingo.

Escenario: Country Club

Hora: 8:30

Voleibol

Primera de honor Damas

Cotejo: Independiente vs Jaguares

Hora: 19:00

Cotejo: San Martín vs Olympic

Hora: 19:45

Primera de honor Varones

Cotejo: Olympic vs Unitepc

Hora: 19:00

Ascenso Varones

Cotejo: Titanes vs Pumas

Hora: 21:15

Escenario: Coliseo José Villazón

SÁBADO 8

Mundial sub-20. Cuartos de final

Fecha: Viernes 7 de junio

Cotejo: Colombia vs Ucrania

Hora: 9:30

Estadio: Miejski Widzewa

Cotejo: Italia vs Mali

Hora: 12:30

Estadio: Municipal de Tychy

Fecha: Sábado 8 de junio

Cotejo: EEUU vs Ecuador

Hora: 11:30

Estadio: GOSIR

Cotejo: Corea del Sur vs Senegal

Hora: 14:30

Estadio: Municipal de Bielsko Biala

Partido amistoso Uruguay - Panamá

El equipo de Óscar Washington Tabárez ensayará el equipo con vistas a la Copa América.

Hora: 19: 15 HB

Escenario: Estadio Centenario

Argentina y Nicaragua se ponen a prueba

Los dirigidos por Sebastián Scaloni tendrán su última prueba antes de la Copa América.

Hora: 20:10 HB

Escenario: Estadio San Juan del Bicentenario (Argentina)

Campeonato nacional de ciclismo (Pista)



Decenas de pedalistas participarán de las pruebas evaluativas para el Panamericano.

Escenario: Velódromo (Cefed)

Hora: 09:00

Sudamericano de Esgrima



El torneo internacional, en el que Bolivia ya logró una medalla de oro y dos de bronce, llega a su final.

Escenario: Centro de Convenciones de Lima

Hora: 9:00 HB

Semifinales de la Libomenor



Los equipos La Salle de Tarija y Urcupiña de Quillacollo se enfrentan en el partido de vuelta, donde La Salle puede forzar al tercer cotejo.

Escenario: Luis Parra

Sede: Tarija

Hora: 19:00

AFC

Rol de partidos

Primera “A” (Semifinales ida). Torneo “Wilge Lizarazu Mayorga”

Sábado 8 de junio

13:50 Arauco Prado vs San Antonio

Cancha: Estadio Sebastián Ramírez

Veedor: Directorio AFC

15:50 San Simón vs Municipal de Vinto

Cancha: UMSS

Veedor: Directorio AFC

*Los partidos de vuelta se jugarán según programación del Comité Técnico

Primera “B” / Torneo “Lucio Ramallo”

Sábado 8 de junio

12:20 Petrolero vs Pasión Celeste

Cancha: Elio Sánchez (Aurora)

13:50 Valencia vs Morejón del Sur

15:50 Real Cochabamba vs Cala Cala

Cancha: Auxiliar 3 Félix Capriles

14:00 Estudiantes Q. vs Colcapirhua

Cancha: Villa Urkupiña

15:50 Dínamo vs Chacacollo

Cancha: Villa Esperanza

15:30 Racing vs LAN

Cancha: Punata

Semifinales de la Libomenor



J. Plaza de Quillacollo y Colab Brío de Cochabamba se enfrentan en el cotejo de vuelta, donde Colab buscar forzar un tercer cotejo.

Escenario: Max Fernández

Sede: Quillacollo

Hora: 20:10

DOMINGO 9

Campeonato de Tiro Deportivo



El Polígono del Country Club de Cochabamba recibe el primer torneo departamental interclubes.

Escenario: Polígono CCC

Hora: 14:00