Calero, a paso firme al tricampeonato de la Libobásquet

El bicampeón nacional de la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobásquet), Calero de Potosí, tuvo un inmejorable arranque del Torneo 2019 y se perfila como candidato a revalidar la corona nacional por tercera ocasión.

Anoche, el cuadro calereño superó 82-90 como visitante de AND-1 en el coliseo Julio Borelli de La Paz, en la segunda jornada del grupo A. El elenco dirigido por Sandro Patiño apunta alto en este certamen con una importante renovación de su plantel.

Por la misma serie, Pichincha se impuso en el coliseo Ciudad de Potosí 83-79 al chuquisaqueño Amistad, con un gran rendimiento de ambos planteles que siempre son protagonistas del certamen.

En Tarija, el orureño CARL A-Z dio la sorpresa de la segunda fecha al imponerse 67-70 a La Salle, en duelo desarrollado en el coliseo Guadalquivir. El quinteto tarijeño encaja dos derrotas en el arranque de su torneo.

Por el grupo B, el clásico cochabambino fue para La Salle-Olympic, que de la mano de un plantel remozado superó 81-74 a Peñarol de Quillacollo en el coliseo Gróver Suárez.

En cumplimiento de este mismo grupo, esta noche (20:00) Nacional Potosí recibirá la visita de CAN de Oruro en el coliseo Ciudad de Potosí.

El lance entre Rubair y Uagrm que debía jugarse en el coliseo Max Fernández de Quillacollo quedó suspendido y sin fecha.

Tercera fecha

Viernes 21 de junio

20:00 Calero vs CARL A-Z (Coliseo Ciudad de Potosí) (Grupo A)

20:30 Amistad vs AND-1 (Coliseo Polidepotivo Garcilazo) (Grupo A)

20:30 CAN vs Uagrm (Coliseo CAN) (Grupo B)

20:30 La Salle-Olympic vs Rubair (Coliseo Gróver Suárez) (Grupo B)

Sábado 22 de junio

20:00 Pichincha vs La Salle TRJ (Coliseo Ciudad de Potosí) (Grupo A)

Domingo 23 de junio

11:00 Peñarol vs Nacional Potosí (Coliseo Polideportivo de Quillacollo) (Grupo B)