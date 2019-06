El Ministerio de Planificación hace el sueño realidad de tres bicicrosistas

Bolivia estará presente en el Campeonato Mundial de BMX, que se desarrollará en Heusden-Zolder, Bélgica, del 23 al 27 de julio de este año. Son cuatro los ciclistas que concurrirán a la justa internacional: la cochabambina Italy Enriquez, la cruceña María Peinado y los paceños Ana Sara Rojas y Sebastián Arze.

La presencia de Bolivia en este campeonato estuvo en duda hasta este lunes pasado, por el alto costo que implicaba el viaje hasta Bélgica, además de los gastos de inscripción, alojamiento, etc.

Una campaña que iniciaron tres de los clasificados: Enriquez, Peinado y Arze –Rojas vive en Francia– para recaudar los fondos para el viaje, finalizó con un resultado positivo para los deportistas, gracias a que el pedido de colaboración llegó a oídos de personal del Ministerio de Planificación.

“Vimos el domingo la campaña. Inmediatamente quien se movilizó fue nuestro Vicepresidente (Álvaro García Linera), que nos dijo que debíamos buscarlos”, comentó la Ministra de Planificación, María Prada, en el programa Detrás de la Verdad, en el que los ciclistas dieron a conocer que no podían viajar al Mundial por falta de recursos.

“Todo comenzó cuando estuvimos tratando de conseguir el apoyo suficiente para poder viajar a Bélgica… no habíamos logrado el apoyo, nadie nos ayudó, llegamos al punto de desistir y fue ahí donde publicamos que no íbamos a ir, porque no teníamos los recursos necesarios. Tras esa publicación en el programa Detrás de la Verdad”, comentó Italy Enriquez a Los Tiempos.

Cada ciclista necesitaba alrededor de $us 5.000 para el viaje, entre el pasaje que se estima $us 2.300, el hotel para 10 días, inscripción en el evento $us 125, polera de la selección, transporte del hotel al circuito, que queda lejos, alimentación, visa, etc.

“En primera instancia, el apoyo contempla el pasaje aéreo, que es el costo más significativo, luego está la estadía, el hotel y la inscripción en el campeonato y la polera que los identifique como deportistas bolivianos”, informó Prada.

Fue el propio Vicepresidente de Estado quien llamó a los tres ciclistas para darles la buena noticia. “Está garantizado tu viaje, que el dinero no va a ser un problema y sé que te va ir muy bien y harás quedar muy bien a Bolivia”, le dijo a Enriquez la noche del lunes.

“Fue que el Vicepresidente nos llamó para decirnos que nos iba a ayudar con todo, nos dio esa alegría tan grande, es un sueño hecho realidad”, señaló Enriquez.

El apoyo también llegará a Rojas, a quien también se le colaborará con algunos costos de su participación en el Mundial, como su inscripción.

Enriquez y Arze competirán en la categoría Junior, mientras que Peinado y Rojas en la profesional.

El viaje a Bélgica será entre el 18 y 20 de julio, dependiendo de cuando salga la visa.