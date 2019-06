Agenda deportiva

VIERNES 28

Cuartos de final Copa América Brasil 2019

Una de las siempre favoritas de la Copa, Argentina, buscará el pase a la semifinal ante la peligrosa Venezuela.

Hora: 15:00 HB

Estadio: Maracaná

Sede: Río de Janeiro

Cuartos de final Copa América

En el cotejo más llamativo de esta fase de la Copa, Colombia y Chile se enfrentarán por el pase a semifinales.

Hora: 19:00 HB

Estadio: Arena Corinthians

Sede: Sao Paulo

Cuartos de final en Mundial femenino

La anfitriona Francia enfrentará a una de las favoritas al título y última campeona, Estados Unidos.

Hora: 15:00 HB

Estadio: Parque de los Príncipes

Sede: Paris

Segunda fase de los Plurinacionales

Más de mil deportistas participarán en la inauguración de la segunda fase de los Plurinacionales nivel primaria.

Escenario: Coliseo Casto Méndez

Sede: Cochabamba

Hora: 9:00

Voleibol

Primera de Honor Damas

Cotejo: Olympic vs UCB

Hora: 19:00

Cotejo: Universitario vs San Martín

Hora: 19:45

Sub-25 varones

Cotejo: Unitepc vs Olympic

Hora: 20:30

Escenario: Coliseo José Villazón

La Salle-Olympic busca reivindicarse

El cuadro lasallista recibirá esta noche al orureño CAN en La Costanera, por la Libo.

Escenario: Gróver Suárez

Hora: 20:30

SÁBADO 29

Partido amistoso en Tiquipaya

El plantel profesional de Wilstermann enfrentará a Vinto en cotejo de ensayo.

Escenario: Estadio de Tiquipaya

Hora: 15:00

Por un pase histórico a la semifinal

Las selecciones de Italia y Holanda se enfrentan en el Mundial femenino.

Hora: 9:00 HB

Escenario: Estadio de Hainaut

Alemania busca su sexta semifinal

La selección femenina germana, que busca su tercer título, enfrenta a Suecia.

Hora: 12:30 HB

Escenario: Estadio Roazhon Park

AFC

Rol de partidos

Primera “B” Torneo “Lucio Ramallo”

Sábado 29 de junio

12:00 Cala Cala vs Petrolero

Cancha: Complejo Fabril

12:30 Chacacollo vs Valencia

Cancha: Chullpa Mocko

12:30 Pasión Celeste vs Estudiantes Q.

Cancha: Elio Sánchez (Complejo Aurora)

13:50 Colcapirhua vs Racing

Cancha: Samancha Urabi

P/D LAN vs Morejón del Sur

P/D Real Cochabamba vs Dínamo

DOMINGO 30

Prenacional de motociclismo

Con la presencia de más de 200 pilotos se llevará adelante la carrera prenacional rumbo a la cuarta fecha nacional en Cliza.

Escenario: Circuito de Quintanilla

Sede: Sacaba

Hora: 9:00

Clásico Bisa de Golf finaliza en el CCC

Los mejores golfistas del país disputarán un intenso fin de semana de torneo.

Escenario: Links de golf CCC

Sede: Country Club Cochabamba

Hora: 8:00

Clásico quillacolleño de la Libobásquet

Peñarol y Rubair prometen un gran espectáculo y se aguarda una masiva asistencia de público.

Escenario: Polideportivo Quillacollo

Hora: 11:00