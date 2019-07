Roberto Pavisic: “En Bolivia hacen falta más clubes para fomentar la práctica del deporte”

El club Olympic está de aniversario. Ayer cumplió 60 años de vida institucional, siempre con la idea de seguir propagando el deporte y ese concepto de club, de pertenencia y formador de lazos de amistad.

Roberto Pavisic, uno de los principales íconos de la institución valluna, aseguró que en Bolivia no existe esta idea de club, siendo Olympic una de las pocas instituciones en el país que puede considerarse una “familia”.

- ¿En Bolivia existe ese concepto de club? ¿Cómo lo aplica Olympic?

- Olympic es la única institución amateur en el país que tiene un lugar donde se hace deporte. En 60 años, alquilamos 10 años la piscina del Club Social. Todo lo que se hizo luego se quedó ahí tras una inversión grande. Ahora (Costanera) se hizo otra inversión porque te entregan terrenos pelados (vacíos). Es el único club deportivo no ideal, ya que los clubes ideales son los de barrio. Desde el inicio de la época del voleibol, no quedan más. Formamos escuelas, equipos. En la escuela deportiva no se crea identidad, se crea inicialmente en la casa. Luego, viene el segundo hogar que es el club, donde acuden desde sus 6 o 7 años, un lugar donde asiste la familia. Eso ya no hay, es un reto hoy en día. Señoras autoridades, hemos hecho esto durante 60 años, pero no como cesión de uso de suelo, sino que sea propio, ya sea indefinido o con condiciones claras sólo para la práctica del deporte. Que nos sintamos dueños de seguir creciendo. No hay nada de eso, ya que los equipos van por todas partes. Si uno entrena en el coliseo, no se crea identidad; si este país tuviera deporte, tendría dos cosas fantásticas: educación y salud.

- ¿Este concepto debe llevar también a la diversificación deportiva y unir más a las familias?

- No es el club ideal, de siete días vas cinco. Yo viví esa experiencia en Tucumán hace 45 años, donde fui a entrenar junto a Eduardo Curi y Javier Villalobos. Me dijeron que para jugar en la Primera División de la Liga Tucumana deben existir clubes propios ya que se juega de local y visitante. Durante la semana, todo el barrio estaba en su club, con las señoras tejiendo, los señores jugando con las bochas... Todo era actividad donde la gente botaba su energía haciendo deporte, hoy en día, ¿dónde bota el boliviano su energía?, en la farra . Eso te hace olvidar la realidad que vives y pasan muchas cosas, por eso genera dificultades. La única actividad sana es el deporte, también el canto y el baile. Hay cosas que son concretas y si como dirigentes y periodistas no vemos la realidad, estamos ciegos. Hay cosas que no deben pasar. En sociedades grandes, las energías se botan en los clubes y haciendo deporte. El deporte no pide gran cosa, ¿acaso Olympic se hizo en un día?, pasamos 60 años, con predios que son del Estado y todo lo que es del Estado es mal administrado, eso es seguro. Tengo pruebas, periódicos sobre todo lo que se hace. Aprendí muchas cosas en el deporte, hice 100 amigos, ya que en los estudios hice uno que otro. Además, los dirigentes se hacen en el deporte.

- Un club no puede quedarse con una sola disciplina. ¿Cuánto se ha diversificado Olympic?

- El crecimiento es paulatino, somos un club de esencia de voleibol, pero ya estamos en otros deportes. Estamos a cuatro o cinco años de llegar a la División Profesional de Fútbol, pero para llegar allí debemos hacerlo de manera criteriosa, con gente nuestra, de la cantera, hecha en el club y que todos salgan beneficiados. ¿Alguna vez se dieron cuenta que los presidentes de los clubes deben ser personas con dinero?, sino, el club no camina. En los entrenamientos de los clubes profesionales, ¿dónde tienen su espacio los chicos? Es hora de que esto del deporte despierte, ya que es necesario darle al ser humano una actividad que permita botar nuestras energías.

- En 60 años, ¿qué saldos positivos quedan?

- No sólo dejamos un legado en 60 años, sino que se formaron más de 80.000 niños y jóvenes. Y nos ponemos a pensar qué les dejamos a los chicos. Para mí, el deporte es sentimiento, quedarte con algo. Hoy en día, los equipos ganan y la gente va, pero pierden y ya no asisten. Olympic ha tenido cuatro generaciones de familias y que se verá en la película “Sentimiento”, que estrenaremos en septiembre.

OLYMPIC CELEBRA UN GRAN ANIVERSARIO

Con una gran presencia de deportistas, dirigentes y personas que vistieron su camiseta, anoche el club Olympic celebró 60 años de vida institucional.

Un 8 de julio de 1959, el club valluno nació de la mano de Ana Ruiz de Villafañe con la misión de practicar voleibol.

Con el paso de los años, el club se estableció en diferentes deportes y hoy goza de predios en la zona de La Costanera, donde cientos de niñas y niños acuden a diario para poder practicar la disciplina de su preferencia.

Asimismo, se presentó el trailer de la película documental “Sentimiento”, aquella que se estrenará en septiembre y refleja la historia del cuadro valluno.

Además, hasta el mes de octubre se realizará torneos, cursos de capacitación y otros eventos que marcan la agenda de festejos.

DATOS DEL CLUB

CLub Olympic

Fecha de fundación: 8 de julio de 1959

Lugar: Cochabamba

Fundadora: Ana Ruiz de Villafañe

Deportes: Voleibol, vóley de playa, padbol, futvoley, fútbol y tenis de playa

Afiliación: Asociación de Voleibol de Cochabamba (ADVC) y Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC)