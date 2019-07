Clubes vallunos y sus posibilidades de avanzar en la Libobásquet

A cuatro fechas del final de la primera fase del Torneo 2019 de la Libobásquet, los quintetos cochabambinos de Rubair, La Salle-Olympic y Peñarol observan de reojo su campaña y apuntan a los play-off por la ronda del título, que además otorga el boleto a la Liga Sudamericana de Clubes Campeones.

De los tres participantes, el Rubronegro es el mejor posicionado. En siete presentaciones (debe un partido en casa ante Uagrm), el cuadro de Jorge Montes marcha segundo de la serie “B” y con grandes opciones de avanzar a los cuartos de final para soñar con la corona.

Su primer paso para ese objetivo lo sostendrá hoy (21:00) ante La Salle-Olympic, elenco que marcha en el cuarto lugar de su serie y, por el momento, dentro de la zona de clasificación a cuartos de final.

El ahora elenco dirigido por Mathías Nieto no ha consolidado una buena campaña en el torneo y lleva seis encuentros perdidos de manera consecutiva.

No obstante, el cuadro lasallista debe luchar por no ingresar en la franja baja del certamen, ya que puede caer a la zona roja del descenso de categoría.

Por su parte, Peñarol se halla en el quinto puesto del grupo “B” y a dos puntos de ingresar entre los ocho mejores del certamen.

Su visita de mañana (20:00) ante Nacional Potosí en la Villa Imperial es una buena oportunidad de ascender en la tabla, además que tiene dos cotejos pendientes ante Uagrm (local y visitante), situación que lo sacaría de los play-off por el descenso.

La suerte de los tres clubes vallunos se definirá en las últimas cuatro fechas del campeonato.

El miércoles 24 de julio se conocerá las posiciones finales de ambas series.

Partidos de la fecha

Para la novena jornada del Torneo 2019 de la Libobásquet, los partidos a jugarse hoy son: AND-1 vs Amistad (19:00), CARL A-Z vs Calero (20:00), La Salle TRJ vs Pichincha (20:30), por el grupo A; y Rubair vs La Salle-Olympic (21:00), por el B. Mañana: Nacional Potosí vs Peñarol (20:00) y Uagrm vs CAN (20:30), por el grupo B.