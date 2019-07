Agenda deportiva

VIERNES 19

Argelia vs Senegal, por el título de Copa África



El argelino Riyad Mahrez y el senegalés Sadio Mané competirán también por ser nombrados mejor jugador del torneo.

Estadio: Internacional El Cairo

Sede: El Cairo

Hora: 15:00

Libobásquet

Undécima fecha

Cotejo: Calero vs Pichincha (GA)

Hora: 20:00

Coliseo: Ciudad de Potosí

Cotejo: CARL A-Z vs AND-1 (GA)

Hora: 20:00

Coliseo: Luis Lazzo Quinteros

Cotejo: La Salle TRJ vs Amistad (GA)

Hora: 20:30

Coliseo: Guadalquivir

Cotejo: Rubair vs Peñarol (GB)

Hora: 21:00

Coliseo: Max Fernández

Voleibol

Juvenil Damas

Cotejo: San Martín vs A. Einstein

Hora: 19:00

Juvenil Damas

Cotejo: Olympic vs Independiente

Hora: 20:00

Juvenil Varones

Cotejo: A. Einstein vs Olympic

Hora: 21:00

Todos los encuentros se disputarán en el coliseo José Villazón Peredo.

Fernando Camacho Tordoya será el fiscal de cancha.

SÁBADO 20

El Rally Lago Sagrado genera expectativa



Medio centenar de pilotos competirán en la quinta carrera del calendario nacional de automovilismo de la presente temporada.

Partida: Kusijata-Alto Huacayo

Hora: 8:48

Distancia: 10.62 km de recorrido

La Salle-Olympic visita a CAN por la Libo



El cuadro valluno busca recuperar terreno a costa del equipo orureño. Uagrm y Nal. Potosí completan la jornada.

Hora: 20:00

Coliseo: CAN (Oruro)

Sede: Oruro

Aurora busca vencer a Guabirá en Aiquile



El cuadro valluno pretende sumar sus tres primeras unidades a costa del azucarero.

Estadio: Bicentenario

Sede: Aiquile

Hora: 15:00

AFC

Rol de partidos (Fecha 1)

Primera “A” Torneo “Wilge Lizarazu”

Sábado 20 de julio

13:00 Arauco Prado vs Universitario

Cancha: Samancha Urabi

15:20 M. de Tiquipaya vs M. de Vinto

Cancha: Sebastián Ramírez

15:30 Nueva Cliza vs Bata

Cancha: Municipal de Cliza

15:50 Cochabamba FC vs Enrique Happ

Cancha: Olympia

15:50 San Antonio vs Ayacucho

Cancha: Auxiliar 5 Félix Capriles

15:50 San Simón vs Independiente

Cancha: UMSS

Rol de partidos (Fecha 11)

Primera “B” Torneo “Lucio Ramallo”

Sábado 20 de julio

12:30 Chacacollo vs Pasión Celeste

Cancha: Chullpa Mocko

12:50 Real Cochabamba vs Petrolero

Cancha: Rumi Mayu

13:50 Cala Cala vs Morejón del Sur

Cancha: Auxiliar 5 Félix Capriles

13:50 LAN vs Estudiantes Quillacollo

Cancha: Villa Urkupiña

15:50 Colcapirhua vs Valencia

Cancha: Samancha Urabi

15:50 Dínamos vs Racing

Cancha: Villa Esperanza

DOMINGO 21

El clásico nacional es el plato fuerte de la jornada



Wilster y Bolívar escribirán otro capítulo de su rivalidad, esta vez por el Clausura.

Estadio: Félix Capriles

Sede: Cochabamba

Hora: 17:15

Clausura

Segunda fecha

Cotejo: Nal. Potosí vs Blooming

Hora: 15:00

Estadio: Víctor Agustín Ugarte

Cotejo: Wilstermann vs Bolívar

Hora: 17:15

Estadio: Félix Capriles

Cotejo: The Strongest vs San José

Hora: 15:30

Estadio: Hernando Siles

Cotejo: Oriente vs Real Potosí

Hora: 19:30

Estadio: Tahuichi Aguilera

Torneo nacional juvenil de rugby



Cinco planteles protagonizan el certamen que cuenta con el aval del ente matriz.

Escenario: Estadio Colcapirhua

Sede: Colcapirhua

Hora: 10:00

La antorcha de Juegos llega a Cajamarca



A escasos días del estreno de los Panamericanos de Lima, la antorcha continúa su recorrido por territorio peruano.

Escenario: Cajamarca, Baños del Inca, Ventanillas de Otuzco

Hora: Por confirmar