Clásico de Quillacollo por la Libobásquet: entre el orgullo y la necesidad

Esta noche (21:00), los clubes Rubair y Peñarol protagonizarán otro clásico quillacolleño en el coliseo Max Fernández, en cumplimiento de la undécima fecha del grupo B del torneo 2019 de la Libobásquet, donde el orgullo y las necesidades se hacen presentes para ambos quintetos.

Por el lado del local Rubair, hoy se juega el primer lugar de su grupo, en su antepenúltimo juego antes de la finalización de la fase de grupos. El Rubronegro tiene un cotejo pendiente y el de hoy será fundamental para luchar por el primer puesto ante Nacional Potosí.

Mientras, el Aurinegro se halla en una urgencia de sumar de a dos puntos para no caer en los play-off por el descenso de categoría, aunque tiene dos partidos pendientes ante Uagrm que lo pueden sacar de esta zona y clasificar entre los cuatro mejores de su grupo. No obstante, la obligación de ganar por primera vez un clásico de Quillacollo motiva al cuadro de Peñarol.

Para este encuentro, la dirigencia de Rubair dispuso la venta de localidades en el mismo escenario deportivo desde las 20:00 y a un costo de 20 bolivianos.

Otros cotejos

En otros partidos de la fecha 11 del Torneo 2019 de la Libobásquet, por el grupo A jugarán en el coliseo Ciudad de Potosí los protagonistas del clásico de la Villa Imperial: Calero vs Pichincha (20:00); en el coliseo Guadalquivir de Tarija, La Salle TRJ recibirá la visita de Amistad de Sucre (20:30); el coliseo Luis Lazzo Quinteros de Oruro será sede del partido entre CARL A-Z y AND-1 (20:00).

Por el grupo B, la jornada se completa mañana con el duelo CAN vs La Salle-Olympic (20:00), en el coliseo CAN; mientras, Uagrm vs Nacional Potosí cierran la penúltima fecha en el coliseo Gilberto Pareja de Santa Cruz (20:30).