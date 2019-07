Moscoso quiere hacer flamear la tricolor en lo más alto de Lima 2019

“La idea es hacer flamear en alto la bandera. Vamos con el objetivo muy claro, de poder volver a estar en el podio, sobre todo hacer respetar la tricolor”, aseguró Conrrado Moscoso, abanderado de Bolivia y la mayor promesa que tiene el país de conseguir alguna presea en los XI Juegos Panamericanos Lima 2019.

Ayer, el presidente del Estado, Evo Morales Ayma, entregó la bandera nacional a parte del equipo boliviano que competirá en la justa internacional.

Moscoso, junto a los hermanos Carlos y Roland Keller, conquistaron las únicas medallas de Bolivia en los últimos Juegos Panamericanos Toronto 2015, una de plata en dobles (Conrrado y Roland) y dos bronces en individual (Moscoso) y por equipos (los tres).

En Lima esperan mejorar esa participación, obteniendo la presea dorada.

“Estamos con una ilusión muy grande y con ganas de hacer historia. Estamos buscando mejorar la participación de los últimos Juegos Panamericanos, entrenamos muchísimo para eso. La expectativa es muy grande para poder salir campeones”, aseguró Conrrado, quien portará la bandera nacional en la inauguración de Lima 2019.

El presidente del Comité Olímpico Boliviano, Marco Arze, es consciente de que la mayor posibilidad de conquistar una medalla en Lima 2019 es el ráquetbol, pero también señaló que se espera sorpresas en otras disciplinas, como la pelota vasca, el atletismo, el canotaje y el tiro deportivo.

Arze destacó que Bolivia mejoró en un 45% su presencia en Lima con respecto a Toronto 2015, porque ahora participarán 49 deportistas en 17 disciplinas. A Canadá fueron 34 atletas en 11 deportes.

El mandatario, a tiempo de volver a recalcar que se darán nuevamente los premios por medallas obtenidas (oro $us 30.000, plata $us 20.000 y bronce $us 10.000), pidió a la delegación nacional volver “mínimamente con dos medallas de oro. Sería un paso importante, sé que no es sencillo, pero con el compromiso y esfuerzo es posible. En los Suramericanos nos sorprendieron”.

Mientras que el ministro de Deportes, Tito Montaño, sostuvo que el Equipo Bolivia es “también resultado del trabajo que se hizo después de los Juegos 2018, quienes además reciben el apoyo de las becas Tunkas con el aporte de la CBN, BoA, Ministerio de Deportes y COB.

IRÁN A HACER GESTIÓN PARA BOLIVIA 2027

El presidente de Estado, Evo Morales, volvió a confirmar que estará presente en la inauguración de Lima 2019, viaje que aprovechará para “persuadir y convencer” para obtener la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

Tendremos “una reunión con la directiva, esperamos persuadir y convencer, tenemos muchos argumentos. La base fundamental para casi garantizar que el 2027 la sede sea Bolivia, es que con los Juegos Suramericanos hemos demostrado que podemos tener infraestructura”.

Morales además aseguró que Bolivia está preparada para realizar una fuerte inversión para la organización de unos Juegos Panamericanos.

“Esperamos que nos vaya bien y seguir garantizando más eventos internacionales para Bolivia”, sostuvo.

Entre tanto, el ministro Montaño señaló que también promocionarán los Cefeds en Lima 2019.