Libobásquet: clubes vallunos y su apuesta en la última fecha

Con las posibilidades de llegar a luchar por el título, los quintetos cochabambinos de La Salle-Olympic, Rubair y Peñarol jugarán mañana la última jornada del grupo B del Torneo 2019 de la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobásquet).

Mañana, el coliseo Max Fernández vibrará desde las 21:00 con el duelo entre Peñarol y Rubair, en una nueva edición del clásico quillacolleño. El costo de las entradas será de 20 bolivianas y se espera un lleno completo en el recinto, considerando que el Aurinegro pelea por clasificar a los play-off por el título y eludir el descenso ante el Rubronegro ya clasificado.

Asimismo, Peñarol buscará su primer victoria en el sexto clásico quillacolleño de la Libobásquet.

Por su parte, La Salle-Olympic visitará a Uagrm en el coliseo Gilberto Pareja (20:30), con la idea de ganar y asegurarse un cupo en la siguiente instancia, mas debe aguardar un tropiezo de Peñarol para avanzar sin complicaciones.

Completarán mañana Nacional Potosí vs Amistad, desde las 20:00 en el coliseo Ciudad de Potosí, mientras que CAN vs CARL A-Z se medirán a partir de las 20:30 en el coliseo CAN, por el clásico orureño.

La jornada comenzará hoy con los partidos Pichincha vs Calero (20:30) en Potosí, además del cotejo entre AND-1 vs La Salle TRJ (20:30) en La Paz.