Ocho karatecas vallunos integran el equipo boliviano que asistirá al Panamericano

Ocho deportistas cochabambinos forman parte de la selección nacional de kárate que concurrirá al trigésimo torneo Panamericano de Kárate, categorías cadete, juvenil y Sub-21, que se celebrará del 27 al 31 de este mes en Guayaquil, Ecuador.

Wendy Calle, Isabel Plata, Andrés Terrazas, Jazmín Avilés, Andre Quezada, Luis Saavedra, Matías Leytón, Gustavo Fournier son los vallunos del grupo de 25 karatecas que integran el cuadro boliviano y que irán en busca de cosechar títulos en la justa deportiva internacional, que se desarrollará en el coliseo Voltaire Paladines Polo, en la ciudad portuaria de Ecuador.

Eddy Beltrán, uno de los cinco instructores del equipo nacional, señaló que los deportistas solventan sus gastos para asistir al certamen panamericano en representación de Bolivia tal como lo hicieron en otras ocasiones.

Beltrán explicó que cada karateca erogará unos 1.100 dólares, distribuidos de la siguiente manera: $us 600 pasajes, $us 200 pasajes internos, $us 150 alimentación y $us 100 inscripción.

El entrenador, a la vez presidente de los karatecas cochabambinos, advirtió que Quezada y Saavedra son las cartas fuertes del conjunto boliviano, puesto que el primero conquistó medalla de plata en el Panamericano de Argentina, mientras Saavedra cosechó otro idéntico galardón en los Juegos de la Juventud.

El viaje de la delegación está previsto para el lunes 26, tomando en cuenta que la competición levanta telón oficialmente el miércoles 28.

INTENSA ACTIVIDAD DESDE EL LUNES 26

El pesaje de los deportistas está previsto para el miércoles 28 de 8:00 a 11:00.

Antes, el 26 y 27, se desarrollarán cursos de kata y kumite, especialidades del kárate.