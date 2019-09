Mitchell, la exjugadora de fútbol que bate récord mundial en pista

La canadiense Kelsey Mitchell, que hasta hace dos años era futbolista, impuso su primer récord mundial en ciclismo de pista, durante el Campeonato Panamericano Élite de Pista, que se desarrolla en el velódromo del Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo (Cefed), en Cochabamba.

Mitchell, de 25 años, estableció una plusmarca mundial en la prueba de velocidad 200 metros, con un tiempo de 10.154 segundos.

Kelsey, quien fue reclutada por Cycling Canadá a través del programa BBC Training Ground cuando tenía 23 años, tuvo su primera competencia en febrero de 2018.

Ese año conquistó su primera medalla en velocidad en el Campeonato Canadiense, torneo en el que también logró la presea de bronce en Keirin y 500 metros.

En enero de este año, compitió en su primera Copa Mundial de la Unión Ciclística Internacional (UCI) en Hong Kong y terminó sexta en velocidad.

El 4 de agosto pasado corrió sus primeros Juegos Panamericanos en Lima 2019 y se coronó campeona panamericana en velocidad.

A una velocidad de 70.908 kilómetros por hora Mitchell, durante la fase clasificatoria, conquistó su primer récord mundial, al bajar en 23 centésimas el registro anterior que era de la alemana Kristina Vogel, quien el 7 de agosto de 2013, en el velódromo de Aguascalientes, México, hizo un tiempo de 10.384.

Esta marca además significa un nuevo récord panamericano, ya que el anterior registro era de 10.415, que estaba en propiedad de la colombiana Marta Bayona, desde 2018.

“Empecé a entrenar a los 23 años, como hace un año y medio, cuando me reclutó un club, me hicieron unas pruebas para la selección y aquí estoy”, cuenta Kelsey con una sonrisa sobre cómo llegó a competir en el ciclismo de pista.

“Jugué fútbol toda mi vida , entonces siempre estuve metida en el mundo del deporte, entonces conozco de la disciplina y el esfuerzo, pero lo más duro en el ciclismo es lograr la velocidad en las pruebas, eso es lo más fuerte”, continuó.

Kelsey se define como una persona a la que le gusta presionarse para ser mejor, y el ciclismo le permite hacer eso todos los días, de una forma extenuante, y eso le gusta mucho.

Sobre la pista del velódromo de Cochabamba, Mitchell manifestó que es una de las más veloces en las que ha competido, si es que no es la más rauda.

“Es una pista bellísima, una de la mejores del mundo, creo que sí está lista para recibir una Copa Mundial”, manifestó

Finalmente, sobre su récord, Mitchell aseguró sentirse “muy emocionada, esperaba hacer un 10.2, pero logramos un 10.154, trabajamos para eso”.

Mitchell, ayer por la noche, ganó las dos series de cuartos de final de la prueba de velocidad 200 metros y hoy buscará clasificarse a la final. En la semifinal se enfrentará a Mandy Marquardt, de Estados Unidos. Su rival saldrá del duelo entre Luz Daniela Gaxiola, de México, y Martha Bayona, de Colombia.

De lograr la presea dorada hoy, será la segunda conquistada en este Panamericano, ya que el miércoles ya se colgó la medalla de oro en velocidad por equipos.

Récords Panamericanos

El Team de Canadá rompió por segunda vez los dos récords panamericanos en la prueba de persecución por equipos, durante las finales de damas y varones que se disputaron ayer, pero que ya se habían bajado durante la fase clasificatoria.

En la pelea por la medalla de oro Canadá se enfrentó al Team de Estados Unidos, en ambas ramas.

En varones, los canadienses se llevaron la dorada con un premio especial, imponer otra nueva marca con un tiempo de 3:49.974.

Con este registro, bajaron en más de tres segundos su propio récord, que lograron el miércoles durante las clasificatorias con un tiempo de 3:53.481.

El equipo canadiense, conformado por Derek Gee, Jay Lamoureux, Vincent de Haitre y Michael Foley, se quedó a 1.962 segundos de batir el récord mundial en persecución por equipos, que es de 3:48.012, aun en propiedad del Team de Australia, que lo consiguió en Polonia en febrero de este año.

En esta prueba, el segundo lugar fue para el Team USA (3:52.747) y completó el podio Colombia (4:02.282).

En damas, el plantel conformado por las canadienses Allison Beveridge, Annie Foreman-Mackey, Arianne Bonhomme y Georgia Simmerling se llevó la presea dorada tras vencer al Team USA en la final con un tiempo de 4:13.488, con el que rompieron el récord panamericano que habían logrado el miércoles con un registro de 4:13.705.

La medalla de plata fue para Estados Unidos, que no marcó un tiempo porque fue alcanzada a falta de dos vueltas con Canadá. México completa el podio tras haber ganado a Colombia con un registro de 4:27.270.

Canadá es el líder. La delegación canadiense suma tres medallas de oro, sobre las dos de EEUU; Trinidad y Tobago y Colombia tienen una.

DESMIENTEN VERSIÓN DE FRÍAS SOBRE CLASIFICACIÓN

El día del lanzamiento del Campeonato Panamericano Élite de Pista, el secretario general de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), Pedro Frías, dijo a los medios que los campeones de las seis pruebas olímpicas clasificarían de manera directa a Tokio 2020.

Esta versión fue desmentida por el presidente del Colegio de Comisario de la Unión Ciclística Internacional (UCI), Héctor Fabio Arcila, quien manifestó que la única forma de clasificar a los Juegos Olímpicos es por el ranking mundial.

Aseguró que es posible que Frías se haya confundido, porque los campeones de este Panamericano sí se clasifican al Campeonato Mundial de Pista, que se desarrollará en el velódromo de Berlín, Alemania, del 26 de febrero al 1 de marzo del próximo año.

LA PRIMERA MEDALLA DE ORO PARA COLOMBIA

La primera medalla de oro para Colombia fue para Kevin Quintero en la prueba de Keirin, con un espectacular sprint en las últimas dos vueltas.

Para Quintero, ésta es su primera medalla panamericana en la categoría élite. El colombiano ya cuenta con varias preseas panamericanas, pero en la categoría juvenil. También estuvo presente en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, por lo que ya conoce la pista.

“Muy contento, porque es una medalla que estuvimos buscando y satisfecho porque estamos obteniendo muchos puntos para las olimpiadas, que es lo que venimos a buscar”, dijo Quintero.

En el Keirin, Colombia logró ser 1 y 2, ya que la medalla de plata fue para el cafetalero Santiago Ramírez, mientras que Keron Bramble, de Trinidad y Tobago completó el podio

ABIGAIL SARABIA SE PONE COMO META LOGRAR MEDALLA PARA BOLIVIA EN LIMA

Abigail Sarabia, bicampeona panamericana juvenil en contrarreloj en ruta, se puso al frente una meta ambiciosa: lograr el título panamericano en el siguiente campeonato continental de pista, que se desarrollará en el velódromo de Lima, el año próximo.

Sarabia, quien recién el año pasado empezó a incursionar en el ciclismo de pista, ya consiguió bajar dos veces el récord nacional élite de esta especialidad, en la prueba de velocidad 200 metros.

Primero lo hizo en junio pasado en un torneo nacional, cuando impuso 12.451, ayer volvió a batir esta marca con un 12.111.

“Ya estaba por los 11 segundos, pero por falla mía y técnica me subí a la pista 30 minutos antes, y hacer tres simulacros de 200 lanzado me cansé; ya en la carrera no pude dar todo de mí, pero en los siguientes eventos pienso bajar más ese tiempo”, comentó Abigail.

La deportista confesó que pensaba dejar el ciclismo después de este año, pero ahora, al ver que sus tiempos no están tan lejos de los otros países, siendo incluso todavía juvenil, piensa que con un poco más de constancia y práctica logrará mejorar sus registros.

“Me voy a preparar ahora para ir al campeonato panamericano. Estoy decidida a correr e ir a buscar las medallas y las poleras de campeón panamericano en Lima”, aseguró Abigail, quien a partir del próximo año ya subirá a la categoría élite.