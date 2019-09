Agenda Deportiva

VIERNES 20

Japón inicia el mundial de rugby



Los nipones iniciarán la cita que organizan ante el combinado de Rusia, en un torneo esperado por la afición.

Estadio: Ajinomoto

Sede: Tokio

Hora: 6:45 HB

Voleibol

Primera de Honor Damas

UCB vs Olympic

Hora: 19:00

Coliseo: José Villazón Peredo

Primera de Honor Damas

San Martín vs Albert Einstein

Hora: 19:45

Coliseo: José Villazón Peredo

Primera de Honor Varones

Albert Einstein vs Unitepc

Hora: 20:30

Coliseo: José Villazón Peredo

Primera de Honor Varones

Olympic vs Wildcats

Hora: 21:15

Coliseo: José Villazón Peredo

SÁBADO 21

Always Ready abre la fecha 12 ante The Strongest



Con el debut de Sebastián Núñez en el banco, el millonario busca vencer al atigrado.

Hora: 15:00

Estadio: Municipal de Villa Ingenio

Simón Bolívar

Novena fecha Grupo B

Deportivo Kivón vs Mariscal Sucre

Hora: 15:30

Décima fecha Grupo C

Stormers vs 10 de Nov. Wils. Coop

Hora: 15:30

Blooming y San José, en duelo de alta tensión

Con el rótulo prohibido perder, celestes y santos se medirán en un interesante duelo.

Estadio: Tahuichi Aguilera

Sede: Santa Cruz

Hora: 19:30

All Blacks salen en defensa del título mundial



Al ritmo del Haka, el equipo de Nueva Zelanda debuta ante los Springboks de Sudáfrica.

Hora: 5:45 HB

Estadio: Yokohama

Municipal de Vinto va por sellar la clasificación



El once del valle bajo busca su séptima victoria ante el paceño Virgen de Chijipata.

Estadio: Félix Capriles

Sede: Cochabamba

Hora: 15:30

AFC



Rol de partidos (Décima fecha)

Primera “A” Torneo Wilge Lizarazu

Sábado 21 de septiembre

13:50 Universitario vs Enrique Happ

Cancha: Samancha Urabi

15:20 M. Tiquipaya vs Ayacucho

Cancha: Sebastián Ramírez

15:30 Bata vs Independiente

Cancha: Chulumani

15:50 San Simón vs San Antonio

Cancha: UMSS

Rol de partidos (Vigésima fecha)

Primera “B” Torneo Lucio Ramallo

Sábado 21 de septiembre

10:00 Morejón del Sur vs LAN

Cancha: Copacabana

12:00 Estudiantes QLLO vs Pasión Celeste

Cancha: Municipal de Quillacollo

12:10 Valencia vs Chacacollo

13:50 Petrolero vs Cala Cala

15:50 Dínamo vs Real Cochabamba

Cancha: Auxiliar 5 Félix Capriles

14:50 Racing vs Colcapirhua

Cancha: Municipal de Punata

DOMINGO 22

Wilstermann busca la cima en solitario



El Rojo pretende volar alto ante Royal Pari, con la idea de encaramarse en lo más alto del torneo Clausura.

Estadio: Félix Capriles

Sede: Cochabamba

Hora: 17:15

“Te esperamos en la meta” paraliza la ciudad

La carrera 10K del Banco Sol reúne a los amantes de las carreras pedestres en un nuevo recorrido.

Hora: 8:00

Inicio: Aniceto Arce y Papa Paulo

Meta: Tiquipaya

Comienza la Liga Promocional de voleibol damas

Seis clubes del país apuestan por la consagración de este torneo juvenil

Hora: 17:00

Sede: Cochabamba

Escenario: José Villazón Peredo

Clausura

Duodécima fecha

Destroyers vs Aurora

Hora: 15:00

Estadio: Tahuichi Aguilera

Real Potosí vs Nacional Potosí

Hora: 15:00

Estadio: Víctor Agustín Ugarte

Bolívar vs Sport Boys

Hora: 16:00

Estadio: Hernando Siles

Oriente Petrolero vs Guabirá

Hora: 19:30

Estadio: Tahuichi Aguilera

Simón bolívar

Séptima fecha Grupo A

Deportivo Fatic vs Deportivo Escara

Hora: 15:30

Estadio: Municipal de Villa Ingenio

EMH vs Arauco Prado

Hora: 15:30

Novena fecha Grupo B

San Joaquín GO vs Real Santa Cruz

Hora: 15:30

Universitario (BEN) vs Vaca Diez

Hora: 15:30

Décima fecha Grupo C

Stormers SL vs Real Tomayapo

Hora: 15:30

Independiente vs Universitario

Hora: 15:30

Nacional Senac vs Dep. Fortaleza

Hora: 15:30