JLo y Shakira serán las estrellas del Super Bowl 2020

La “Diva del Bronx” Jennifer López y la cantante colombiana Shakira llevarán el calor al show de medio tiempo del Pepsi Super Bowl 2020.

NFL, Pepsi y Roc Nation anunciaron hoy que las superestrellas, que han lanzado música en español e inglés, actuarán el 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida.

Ambas estrellas publicaron a través de sus cuentas de Instagram imágenes de la otra, indicando que estaban listas para el 02.02.20, fecha en la que además Shakira celebrará su cumpleaños 43.





Desde 2006 con los Rolling Stone, todas las principales estrellas en el show han sido estadounidenses. En el Mundial Alemania 2006, Shakira participó en la ceremonia de clausura interpretando la versión que hizo de su hit Hips Don't Lie. En el Mundial Sudáfrica 2010, la colombiana estrenó lo que pasó a ser el himno de la Copa Mundial más exitoso de todos los tiempos.

Para Brasil 2014, López se unió a Pitbull y Claudia Leitte en el himno We Are One (Ole Ola).