Agenda Deportiva

VIERNES 27

Víctor Muriel debuta en la Liga de futsal



El cuadro cochabambino enfrenta a Concepción de Potosí en la apertura del grupo A del certamen.

Escenario: Coliseo 10 de noviembre

Sede: Potosí

Hora: 21:30

Voleibol

Primera de Honor Damas

Panteras vs Albert Einstein

Hora: 19:00

Coliseo: José Villazón Peredo

Primera de Honor Damas

Jaguares vs UCB

Hora: 19:45

Coliseo: José Villazón Peredo

Primera de Honor Damas

Universitario vs Olympic

Hora: 20:30

Coliseo: José Villazón Peredo

Primera de Honor Varones

EMI vs Albert Einstein

Hora: 21:15

Coliseo: José Villazón Peredo

SÁBADO 28

Inauguran décima versión de Pluris



Estudiantes de secundaria entran en acción en busca de la corona.

Hora: 17:00

Escenario: Cefed Villa Tunari

Simón Bolívar

Octava fecha Grupo A

Virgen de Chijipata vs E. M. Huanuni

Hora: 13:00

Décima fecha Grupo A

Arauco Prado vs Deportivo Fatic

Hora: 15:30

Always Ready recibe a Sport Boys

El equipo millonario pretende redimirse ante el Toro warneño y recuperar terreno en la tabla.

Estadio: Villa Ingenio

Sede: El Alto

Hora: 15:00

Nacional es anfitrión ante Destroyers



El equipo potosino planea sumar su segunda victoria consecutiva a costa de los “cuchuquis”.

Hora: 19:00

Estadio: Víctor Agustín Ugarte

El motociclismo vuelve al ruedo



La sexta competencia del calendario nacional de 2019 se desarrolla con aproximadamente 300 motociclistas.

Escenario: Circuito Quintanilla

Sede: Cochabamba

Hora: 9:30

AFC

Rol de partidos (fecha 11)

Primera “A” Torneo Wilge Lizarazu

Sábado 27 de septiembre

13:00 San Antonio vs Independiente

Cancha: Estadio Villa Pagador

15:20 M. Tiquipaya vs Nueva Cliza

Cancha: Sebastián Ramírez

15:50 San Simón vs Enrique Happ

Cancha: UMSS

16:20 Ayacucho vs Bata

Cancha: Santa Bárbara

Rol de partidos (Fecha 11)

Primera “B” Torneo Lucio Ramallo

Sábado 27 de septiembre

12:30 Colcapirhua vs Petrolero

Cancha: Samancha Urabi

12:30 Chacacollo vs Morejón del Sur

Cancha: Chullpa Mocko

12:30 LAN vs Pasión Celeste

Cancha: Elio Sánchez (Aurora)

12:10 Real Cochabambs vs Racing

13:50 Cala Cala vs Valencia

15:50 Dínamo vs Estudiantes QLLO

Cancha: Auxiliar 5 Félix Capriles

DOMINGO 29

Aurora ante San José en un duro encuentro



El cuadro valluno está obligado a vencer al plantel orureño para salir de la zona del descenso.

Estadio: Félix Capriles

Sede: Cochabamba

Hora: 17:15

Se desarrolla la media maratón Power

La decimoquinta versión de la carrera congrega a deportistas nacionales y extranjeros.

Hora: 8:00

Inicio: Avenida Pando

Meta: Avenida Pando

Continúa el nacional de motociclismo

Con las pruebas de motocross se baja el telón de la sexta carrera nacional de 2019

Hora: 10:00

Sede: Cochabamba

Escenario: Circuito Quintanilla

Clausura

Decimocuarta fecha

Royal Pari vs Real Potosí

Hora: 15:00

Estadio: Por definir

Sede: Santa Cruz

The Stronges vs Blooming

Hora: 15:00

Estadio: Hernando Siles

Sede: La Paz

Oriente Petrolero vs Bolívar

Hora: 19:30

Estadio: Tahuichi Aguilera

Sede: Santa Cruz

Simón Bolívar

Undécima fecha Grupo C

Nacional Senac vs Stormers S.L

Hora: 15:30

Estadio: IV Centenario

Fortaleza vs Stormers Sporting Club

Hora: 15:30

Estadio: Municipal de Yacuiba

10 de noviembre vs Independiente

Hora: 15:30

Estadio: AFP

Universitario vs Real Tomayapo

Hora: 15:30

Estadio: Patria