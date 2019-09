Kick boxing Arízaga: “subir al ring es una sensación única”

La destacada deportista Ana Julia Arízaga Castillo, en los cinco años que viene compitiendo en el kick boxing, señala que pese a los riesgos que se corre en este deporte, le apasiona.

La deportista logró muchos lauros a nivel nacional en el kick boxing; no obstante, debido a una lesión que sufrió el año pasado, actualmente no está compitiendo, pero desea volver lo más pronto posible. Recibió el premio Kanata en 2018.

—¿Cómo incursiona en el kick boxing?

—Cuando tenía 22 años (2011) empecé a practicar la modalidad de spinning en Hobby Center (gimnasio).

Dos años después, me llamaron la atención las artes marciales y comencé a entrenar con el instructor Daniel Lazarte

—¿Cuándo debutó?

—Ese mismo año (2013) en el torneo MMA (muay thai), pero debido a que no había muchas mujeres que practiquen esta disciplina, no tenía oportunidad de competir y opté por el muay thai y kick boxing en la academia Corazón de León, a cargo del instructor Khu, Erick Vásquez (campeón sudamericano y nacional). Después comencé a participar en varios torneos de muay thai y kick boxing K1 en la categoría 55 kilos.

Fui campeona de la Champions Night III, Kick Boxing Open League, en la categoría 57 kilos, al derrotar en la final a la anfitriona Brenda Selaez en el campeonato nacional que se realizó en la ciudad de Santa Cruz en 2013.

Después conseguí en los años siguientes el cetro en el torneo nacional de kick boxing que se disputó en Santa Cruz en la categoría 57 kilos.

Además, en el Honour Fighter Kick Boxing, en categoría 55 kilos, en el torneo local.

Retuve la corona en el campeonato nacional Muat Thai y Kick Boxing en 55 kilos en Santa Cruz,

Ocupé el primer lugar en el torneo de kick boxing “Semi Pro” al vencer a la tarijeña Karina Velásquez en el campeonato nacional de la categoría 54 kilos, que se realizó en Cochabamba el año pasado.

—¿Dónde entrena?

—En la academia Corazón de León, que es una de las mejores de muay thai y kick boxing a nivel nacional, donde tengo la oportunidad de trabajar y entrenar bajo la conducción del instructor Marcos Vásquez (actualmente es competidor de Lion Fighter Estados Unidos); además hay otros campeones nacionales, como Diego Zeballos y sudamericanos como Jorge Gutiérrez; también tengo la oportunidad de entrenar con Melissa Fuentes, una atleta con mucha trayectoria.

Actualmente es la única academia que se encuentra activa y que brinda la oportunidad de seguir compitiendo a nivel local, nacional y en el exterior.

—¿Por qué dejó de practicar?

—Debido a que estoy recuperándome de la lesión que sufrí en un accidente de tránsito, pero espero volver a entrenar y competir en las próximas semanas.

—¿Qué otros deportes práctica?

—Otra de mis pasiones también es el levantamiento de pesas. Paralelamente al kick boxing, soy atleta fitness en la categoría coreográfico. El año pasado fui campeona nacional en la categoría novatos en el campeonato clausura.

Es difícil mantener un equilibrio entre las cosas que te apasionan, pero no imposible. Dejé muchas cosas de lado por competir, como ejercer mi profesión. Uno siempre quiere salir a competir fuera del país, llevar la bandera de Bolivia en alto y de Cochabamba en los torneos nacionales, además buscar los títulos departamentales, todos son importantes.

—¿Cuántos premios importantes ha recibido?

—El que más me ha motivado ha sido el premio Kanata 2018, que me otorgó el Servicio Departamental del Deporte (Sedede), además los trofeos y medallas que logré como campeona nacional y local.

FICHA PERSONAL

Ana Julia Arízaga Castillo

Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1989

Lugar: Cochabamba

Padres: Juan y Julia

Deportes: Kick boxing y fitness

TÉCNICAS DE ESTE DEPORTE

El kick boxing difiere de las técnicas de piernas del taekwondo, ya que éstas son percutantes en su ejecución, mientras que las primeras son similares a las del karate, que son penetrantes en su ejecución. Claros ejemplos de esto son la patada frontal de penetración y la patada circular del kick boxing, que son las armas principales en el arsenal de las técnicas de pierna. En la patada circular, se golpea con el extremo de la tibia con la pierna semiflexionada, que le da a la pierna un efecto penetrante similar al de un bate de béisbol, lo cual es ideal para un deporte de combate en el cual está permitido buscar la pérdida de conciencia del oponente K.O. o knockout, con los puños o con los pies, a diferencia de otras artes marciales tradicionales en que se busca obtener la percusión o el efecto snap o de golpes al punto.

“LOS DEPORTISTAS TENEMOS PROBLEMAS ECONÓMICOS”

“Nuestra realidad es otra. Los costos económicos corren por nuestra cuenta y ahí empieza el dilema. Si trabajo, no tengo mucho tiempo para entrenar a nivel competitivo, pero si no trabajo, no tengo dinero para costear mis viajes”, dijo Arízaga.

La atleta reiteró que actualmente se está recuperando del accidente de tránsito que sufrió y está contando los días para volver a entrenar y después competir, puesto que a futuro piensa seguir entrenando y también pelear a nivel sudamericano.

“Este deporte cada vez crece más en nuestro país y van apareciendo nuevos buenos atletas; las mujeres no nos quedamos atrás, cada vez existen más a quienes les gusta este deporte. Son 15 que practican en mi academia en diferentes horarios. Todas tienen un buen nivel competitivo”, sostuvo.

“Los deportistas que practicamos estos deportes no recibimos ningún apoyo económico de las autoridades deportivas, nacionales o locales y tenemos que practicar y viajar con nuestros propios recursos. Ojalá nos colaborarán en el futuro, principalmente para intervenir en torneos internacionales o nacionales”, añadió.

“PARA PRACTICAR KICK BOXING HAY QUE SER DISCIPLINADA”

“La disciplina, la pasión son factores que te impulsan a hacer cosas que hace algunos años no hubiese pensado; hoy puedo decir que estoy contenta por mejorar cada vez mi nivel competitivo y orgullosa de ser parte de la academia Corazón de León, y representar a Bolivia y mi Llajta en los torneos internacionales y nacionales”, manifestó Arízaga.

“Muchas veces me preguntan: ¿y qué ganas, no ves tus moretones? Las lesiones son parte del entrenamiento o son secuelas de alguna pelea —heridas de guerra, por qué no decirlo así—. El hecho de subir al ring es una sensación única, llena de adrenalina, te da una sensación única que anhelo nuevamente volver a sentir”, agregó.