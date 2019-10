Juegos Plurinacionales: Natación y atletismo fueron el talón de Aquiles de Cochabamba

Cochabamba volvió a perder el título nacional de los Juegos Plurinacionales nivel secundario y, aunque es la tercera vez que no alza la copa rotativa, sí llama la atención que van dos años seguidos en que no logra ser campeona.

En un análisis frío de los Juegos, se tiene que son 135 medallas de oro que se entregan en 11 disciplinas. Un 78,5% de ellas son conquistadas entre el atletismo (66) y la natación (40).

Cochabamba dominó los deportes de conjunto, logrando el 75% preseas de oro con las que se premió el fútbol, fútbol de salón, baloncesto y voleibol. Pero entre todas estas disciplinas sólo se entregan ocho medallas en total.

Por esta razón, Cochabamba deberá fortificar el desarrollo de los deportes que más medallas otorgan, como son el atletismo y la natación.

El atletismo entrega 66 medallas de oro, 36 en la categoría 15-19 años y 30 en la clase 12-14 años. Mientras que la natación da 40 preseas doradas, 20 en avanzado y 20 en promocional.

Entre ambas disciplinas entregan 106 medallas de oro

Para graficarlo mejor, Santa Cruz, para ser campeón de los X Juegos Plurinacionales —que ganó con autoridad—, sumó un total de 44 preseas doradas, de las cuales 39, o sea el 89%, fueron conquistadas en el atletismo (19) y la natación (20). Fuera de estos dos deportes, Santa Cruz sólo logró subirse a lo alto de podio en otras cuatro disciplinas: ciclismo, ráquetbol (2), fútbol varones y tenis de mesa.

Santa Cruz sería campeona de estos X Juegos incluso sin haber sumado ni una sola medalla más fuera de las 39 que logró entre la natación y el atletismo, porque Cochabamba, que terminó segunda, sumó 29 de oro.

Cochabamba siempre fue la dominadora de la natación en los Plurinacionales, incluso en 2013, cuando en La Paz perdió por primera vez el título nacional, que se quedó con los locales.

El dominio de los vallunos en la natación ya terminó el año pasado, cuando también perdió en esta disciplina. En 2018, Santa Cruz sumó 17 medallas en natación y Cochabamba, sólo 7.

Este bajón puede tener varios motivos. Según explicaron algunos entrenadores cochabambinos, los Plurinacionales no son una prioridad en el rol de competencias, porque su asistencia a este evento es sin control de ellos, sino con un profesor que no hace un seguimiento real no sólo en su competencia, sino en su preparación y alimentación.

También señalaron que los Pluris no eran parte del calendario de la Federación Boliviana de Natación (Febona); sin embargo, desde la Febona negaron lo contrario, e incluso los tiempos realizados en la piscina olímpica de Villa Tunari servirán para que los nadadores clasifiquen a los I Juegos Bolivarianos de la Juventud.

Por esta razón, Santa Cruz presentó a sus mejores nadadores. Incluso el club Medley apostó por los Pluris y no así el campeonato Nacional Interclubes de Fuerza Libre, que la semana pasada se realizó en Cochabamba.

A todo ello se debe sumar que el momento que vive la natación cruceña es superior al valluno, sobre todo en la edad estudiantil, porque tiene entre sus filas a recordistas nacionales como Gabriel Castillo, quien no sólo tiene los récords de la categoría, sino también los absolutos en sus pruebas.

También están Adriana Giles, medalla plata de los Juegos Sudamericanos Arequipa 2018, quien además es la primera nadadora en lograr bajar los récords de categoría de Karen Tórrez, algunos después de más de 10 años.

Esteban Núñez del Prado, campeón sudamericano juvenil y recordista nacional, está entre los más destacados.

Cochabamba tiene a Sabrina Salgueiro, Valeria Figueroa, Rodrigo Solares y Miguel Ángel Ochoa, quienes ganaron dos preseas doradas cada uno, pero pese a ese gran esfuerzo, no fue suficiente para hacerle frente al poderío cruceño.

En el atletismo, la realidad es que Cochabamba casi nunca dominó la disciplina en los Pluris, incluso cuando ganaba los Juegos.

Sin embargo, antes, con el dominio que lograba en la natación era suficiente para que a pesar de las pocas medallas que se conquistaba en atletismo se mantuviera la ventaja.

La diferencia es que ahora Cochabamba ya no domina la natación y necesita recuperar la ventaja en el atletismo, que desde el año pasado entrega 66 preseas doradas, porque se categorizó la disciplina y la dividió por edades.

De 12 a 14 años, que compiten en pruebas específicas para su edad y que se disputan en los Juegos Escolares Sudamericanos, como el salto con garrocha, el hexatlón o heptatlón.

De 15 a 19 años con las pruebas tradicionales, que se compiten ya a nivel nacional e internacional.

Tras un diálogo con algunos entrenadores de atletismo de Cochabamba, se entiende que el deporte base en la Llajta bajó en su rendimiento a nivel nacional porque se cerró la pista principal de entrenamiento, el Félix Capriles, que fue refaccionado y se colocó una nueva pista atlética para los Juegos Suramericanos 2018.

El escenario estuvo cerrado desde septiembre de 2017. Se tenía la esperanza de que, tras los Juegos, los atletas tendrían una pista nueva para trabajar ahí, pero no es así.

Los entrenadores cuentan que sólo los atletas que ya son campeones nacionales tienen libre ingreso, pero no así aquel deportista que aún está en formación y buscando mejorar para llegar a ser campeón nacional.

Otro tema es que en Cochabamba aún no se trabajan las pruebas en las que se compite en la categoría 12-14 años, sobre todo por falta de material deportivo, que debe ser específico para esa edad.

Desde hace unos meses, la Alcaldía de Cochabamba abrió diferentes escuelas municipales, que son totalmente gratuitas. Entre ellas, está la escuela de formación en el atletismo, que trabaja en el estadio de atletismo, donde además de formar se buscará detectar talentos. Pero los resultados de estas escuelas empezarán a verse tal vez en unos dos años.

Sumado a todos estos problemas en cuanto a los escenarios deportivos, los entrenadores aseguran que no existen políticas que impulsen al desarrollo del atletismo a través de los clubes, que son los que primero forman a los atletas de alto rendimiento.

APUNTE

Intoxicación podría generar ausentismo

Varios padres de familia de los hijos que fueron afectados por una intoxicación alimentaria en la fase nacional de los Juegos del nivel secundario, en el Chapare, aseguraron que la pensarán dos veces antes de mandar a sus hijos a este evento.

“Nosotros les entregamos a nuestros hijos con toda la confianza de que estarán bien cuidados, pero mire ahora: están con fiebre, diarrea, dolor de cabeza. La vamos a pensar dos veces antes de mandarlos de nuevo”, dijo una de las madres.

APUNTE

Domina el voleibol y el baloncesto

Cochabamba volvió a tener el dominio de las disciplinas del voleibol y el baloncesto.

En voleibol, el equipo de varones del colegio Albert Einstein conquistó su quinto título nacional. En damas, el equipo femenino de esta unidad educativa logró su primer campeonato.

En esta edición se quedó con las medallas de oro en el baloncesto damas con el colegio Nuestra Señora de Urcupiña de Quillacollo y en baloncesto varones con el colegio La Salle, de Cercado.