Proponen medidas para equilibrar el peso de la tecnología en los récords

El País y Runners World

Más que obsesión es psicosis, y a los atletas se les mide por las zapatillas y por la pisada, no por el consumo de oxígeno. Los efectos sostenidos en los corredores de las maratones y las carreras de fondo provocados en 2016 por la irrupción de las Vaporfly se han intensificado hasta hacerse insoportables con la evolución de las zapatillas de Nike y el más de 4% de aumento de velocidad que ofrecen, y Eliud Kipchoge bajó con ellas de las dos horas en la maratón.

Si bien Kipchoge ya se proclamó campeón olímpico en 2016 con un prototipo de las zapatillas mágicas, fue en septiembre de 2018, cuando el keniano consiguió en Berlín el récord legal de Kipchoge (2h 1m 39s) de los 42,195 kilómetros, cuando se produjo el disparo de salida de una carrera frenética en la que la tecnología tiene cada vez más peso.

En 12 meses, entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, se han corrido los cinco maratones más rápidos de la historia. El récord femenino de maratón, que se creía imposible, también ha caído (2h 14m 4s, Brigid Kosgei), y el de medio maratón no se batió en Valencia porque la holandesa Sifan Hassan, la encargada de conseguirlo, se tropezó y se cayó mediado el recorrido.

Todos los atletas que hicieron esos registros calzaban las zapatillas de Nike que aprovechando la ligereza y la capacidad de resiliencia (recuperar la forma original) de la espuma Pebax (nombre comercial ZoomX), que devuelve un 87% de la energía que se emplea en cada pisada, fue capaz de fabricar zapatillas con una suela de 40 milímetros de grosor en el talón y 31 milímetros en la punta y con una placa de carbono en el centro para dar rigidez a las articulaciones de los dedos y mejorar la eficiencia y el toque de tobillo que sólo pesan 184 gramos, apenas tres gramos más que la generación anterior de las Nike de espuma EVA que sólo permitían una suela de 23 milímetros.

El 13 de octubre en Viena, cuando corrió la maratón en 1h 59m 50s, Kipchoge utilizó un ultimísimo modelo con casi un 20% más de espuma ZoomX para suelas de 51 mm en el talón y 42 mm en la puntera (un desnivel de casi un centímetro) y tres placas de carbono y cuatro burbujas de aire incrustadas.

Los escépticos dicen que la barrera que superó el maratonista keniano, que no será legalizada, fue más un éxito de la evolución tecnológica que de la esencia humana y piden que se prohíban unas zapatillas que distorsionan el atletismo.

La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) responde paralizada, empeñada, dice estar en la búsqueda de un equilibrio que no cierre la puerta a la tecnología y que, permita a atletas normales conseguir marcas extranormales.

El reglamento de la IAAF señala que todos los calzados son legales siempre que estén al alcance de todos y que no ofrezcan ventajas ni ayudas calificadas de injustas. La federación no cuantifica qué es justo o injusto entre otras razones porque carece de medios para controlar el interior de todas las zapatillas en todas las carreras y el retorno de energía que regalan. Para ayudarles a tomar una decisión, el especialista Geoffrey T. Burns, ha propuesto en un artículo publicado en el BJSM (British Journal of Sports Medicine) una medida bien sencilla: dado que en la mediasuela está todo el intríngulis y los mecanismos que regalan el efecto palanca-muelle, Burns propone limitar su grosor, como ya ocurre con las zapatillas de salto de altura y longitud. Y para que no haya que borrar de los libros oficiales ninguno de los récords conseguidos ofrece como solución limitar el grosor a los 31 milímetros de las zapatillas con las que Kipchoge consiguió hace un año sus 2h 1m 39s. Así, argumenta, si un atleta baja de dos horas en un maratón legal no estará todo el mundo, de nuevo, señalando sus zapatillas, sino su corazón.

Los aficionados al running las compran como locos pese a que su precio se acerque a los 300 euros (en Bolivia se puede adquirir a través de algunas páginas como Amazon por 575 euros o Bs 4.416), y no sólo porque corran más, sino porque son más cómodas con las suelas tan ligeras y blanditas y les protegen los tobillos.

Los atletas que no calzan nikes se quejan de desigualdad. Pero el ranking mundial del maratón masculino muestra cómo debajo de los modernos de Nike figuran justamente los atletas de Adidas, la marca que calzaba a los maratonianos que entre 2008 (Haile Gebrselassie) y 2014 (Dennis Kimetto, 2h 2m 57s) rebajaron un minuto el récord mundial del maratón. Entonces eran los de Nike los que denunciaban las zapatillas de la competencia, que había empezado a utilizar una espuma ligerísima llamada TPU para sus entresuelas, que devolvían un 76% de la energía invertida.

MÁS DATOS

Guerra entre Adidas y Nike

Esta carrera tecnológica, que recuerda a la librada hace una década por los bañadores de una pieza en la natación y que terminaron prohibidos, ha sido una carrera entre las dos grandes multinacionales Adidas y Nike.

Fue la firma alemana la primera que habló de la posibilidad real de romper la barrera de las dos horas cuando presentó en Nueva York en febrero de 2015 sus Ultra Boost. Era un material revolucionario, que dejaba obsoleta la cámara de aire.

La reacción de Nike al invento de su archienemigo ha sido la Vaporfly, la zapatilla que, el 2018, en los 12 grandes maratones masculinos pisó el podio en 25 de los 36 puestos.

APUNTE

Regulación no será retroactiva

Salvo sorpresa, la regulación en el uso de las zapatillas no tendrá efecto retroactivo. Permanecerán los récords mundiales de Kipchoge en Berlín o Kosgei en Chicago como resistió la hemorragia de plusmarcas de natación en el Mundial de Roma 2009, cuando la piscina del Foro Itálico vivió una semana de alucinaciones con 43 récords gracias a las ventajas de flotabilidad del poliuretano en los bañadores de Arena y Jaked. Gracias a ellos, nadadores secundarios como Paul Biedermann rompieron registros de mitos como Ian Thorpe y Michael Phelps que se consideraban imposibles. La FINAprohibió ese equipamiento, pero las marcas permanecen.

LAS VAPORFLY

El inicio

La revolución de las Vaporfly llegó en 2017 a partir del primer intento de bajar de las 2h en Monza. Fue la respuesta de Nike al “boost” o aumento, una espuma de poliuretano termoplástico del modelo de Adidas, que devolvía más energía.

El contraataque

La empresa estadounidense contraatacó con una placa curva de fibra de carbono incrustada en una capa gruesa de espuma que mejoraba hasta un 4% la eficiencia de la pisada, lo que permitía una propulsión extra, a la vez que se gastaba menos energía y se podía correr más rápido con menos esfuerzo.

betty_dep2_runners_world.jpg Brigid Kosgei en la Maratón de Chicago, con las zapatillas Vaporfly, prueba en la rompió el récord mundial femenino de la maratón. RUNNERS WORLD

El modelo 2019

El modelo de este año, las Vaporfly NEXT% parecen dar un paso exageradamente más allá. Traen cámaras de aire, una mayor amortiguación en la planta del pie, y una fibra de carbono desde el talón a la puntera. Bajan ligeramente el peso a pesar de aportar 15 gramos más de espuma y reducen en un 75% la humedad provocada por el sudor. Con ellas han llegado en 2019 cuatro de las cinco mejores marcas de la historia masculina, todas menos el récord.

ANÁLISIS

Zapatillas de cristal

More Galetovic Flores

Entrenadora de atletismo

Al igual que las “zapatillas de cristal” de Cenicienta, algunas zapatillas deportivas despiertan en todos nosotros la idea y el deseo de tenerlas para lograr la felicidad completa: “ser el mejor”. Por ello, fácilmente cedemos a múltiples ofertas que nos brindan diferentes marcas en el mercado para adquirir nuevas zapatillas en busca de protección, seguridad y mejor rendimiento. Sólo Cenicienta se hace acreedora a la zapatilla, como Eliud Kipchoge, que en una prueba especialmente preparada para él, logró una proeza para el ser humano; correr bajo las dos horas el maratón – 42 km y 195 m– .La marca de 1:59,40 no es válida como récord, porque en la misma se buscó optimizar todos los factores determinantes del rendimiento.

Entonces es lógico suponer que nuestra capacidad adquisitiva y la de muchos no permitirá nunca que un atleta acceda a las mencionadas zapatillas -sobrevaloradas-pero estoy segura que este elemento es uno de los muchos que establece la gran brecha para la mejora de nuestro rendimiento. Y si, es evidente WA –ex IAAF– debe normar y tratar como dice la regla “que nadie tome ventaja”.

Pero, lo primero es lo primero, la brecha o diferencia que existe, debe ser afrontada, en primer término con medidas urgentes: la foración y capacitación para desarrollar elementos básicos de la técnica del apoyo del pie, entrenar con cargas apropiadas en cada etapa, corregir el “gesto técnico de la carrera” para su eficiencia, saber que una prueba tiene un ritmo determinado; sin esas condiciones mínimas ni la zapatilla más sofisticada podrápermitir a nuestros atletas dirigirse hacia el alto rendimiento.

La IAAF respondería antes de fin de año

La IAAF pudo tomar medidas en marzo de 2017, cuando empezó el debate y prometió tratarlo en el Comité Técnico para ver si se necesitaban cambiar las reglas, pero nada se modificó.

El presidente Sebastian Coe dijo que estaban trabajando en el tema y afirmó que “probablemente antes de final de año haya una respuesta sobre ello”.

Se conoce que ya ha creado un grupo de trabajo con dos atletas y expertos en ciencia, ética, calzado, biomecánica y derecho y espera tener un informe antes de que termine 2019. “El desafío es encontrar el equilibrio en las normas técnicas y el uso de nuevas tecnologías en el atletismo y la preservación de: accesibilidad, universalidad y equidad”.

La evolución constante en todos los deportes

Todos los deportes avanzan a través de la evolución de sus herramientas: sticks de hockey de fibra de carbono, palos de golf con grafito, esquís con puntas gemelas. Y ahora, tras décadas de cambios sutiles, la entresuela del calzado para correr está evolucionando.

Nike lidera la evolución, pero Asics, Hoka, Saucony y más están llevando a cabo sus propias innovaciones. En última instancia, probablemente muy pronto, cualquier ventaja para los corredores que llevan Nike se perderá en un mar de zapatos más rápidos. Y mientras tanto, por el precio de inscripción en un Major puedes adquirir las mismas zapatillas que establecieron un récord mundial.