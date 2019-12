Bolivia cosecha cuatro títulos internacionales de kickboxing en Brasil

La delegación boliviana de kickboxing que salió seleccionada el pasado viernes en el certamen nacional de Cobija, Pando, alcanzó el último fin de semana cuatro títulos profesionales internacionales en la ciudad de Río Branco, estado de Acre, Brasil, luego de intensos combates contra competidores de gran talla internacional.

El equipo boliviano estuvo conformado por Jesús Copoajira, Jhasib Orosco, Jamil Muriel, Jorge Gutiérrez, Marcos Vásquez, Jorge Véliz, Elian Gomez. DT: Erik Vásquez. A ellos se sumaron en la delegación Abraham Soliz y Brayan Martínez.

De acuerdo al informe presentado por Vásquez, Muriel inició la noche de competencias en Río Branco ante Junior Santos (BRA) y al cual venció por decisión unánime de los jueces.

Orosco venció por decisión dividida a Tomas Bryan (BRA), el gran favorito de la noche.

Marco Vásquez dio una dura batalla al vencer al cabo de tres rounds a Leandro Oliveira (BRA).

Finalmente, la última corona fue para Gutiérrez, vencedor por KO ante sobre Hian Donese (BRA).

Posteriormente, Véliz no pudo ante Bryan Felipe (BRA) y cayó por knock out (KO). Tampoco Copoajira logró su cometido, pese a mostrar un gran nivel ante Israel Do Santos (BRA).