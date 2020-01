Einstein frena en seco a Olympic y va por la corona de la Liga Superior de voleibol damas

El sexteto cochabambino de Albert Einstein se cobró revancha de la edición pasada de la final de la Liga Superior de voleibol, rama femenina, y se impuso por 3-2 al vigente campeón Olympic, dando así un paso fundamental hacia la conquista de la corona nacional 2019. El encuentro correspondió a la tercera fecha del campeonato que se juega en el coliseo Julio Borelli Vitterito de La Paz.

El cuadro de Einstein fue un justo ganador, dio el "batacazo" y ahora se perfila para jugar la gran final ante UCB (LPZ), elenco que marcha a paso firme hacia su consolidación en el certamen.

Los parciales para el plantel estudiantil sobre Olympic fueron de 25-23, 18-25, 25-18, 17-25 y 15-13.

Por su parte, UCB sumó otra apabullante victoria 3-0, esta vez sobre el debutante San Martín (CBB), con marcadores a favor de 25-9, 25-21 y 25-14. Con este resultado, la "U" se convierte en el gran favorito a ganar la Liga Superior, aquella que definirá ante Albert Einstein en la fecha final.

En el partido que abrió la jornada, San Simón logró su primera victoria al imponerse 3-2 al orureño América, con sets de 25-23, 25-23, 29-31, 26-28 y 15-4.

Debido a los intereses que se presentan en las últimas dos fechas en cuanto a resultados, la fecha del viernes se adelanta para esta noche con los siguientes cotejos: América vs San Martín (18:00), San Simón vs Albert Einstein (19:30) y UCB vs Olympic (21:00).

Para el viernes se jugará el siguiente rol de encuentros: Olympic vs América (18:00), San Martín vs San Simón (19:30) y UCB vs Albert Einstein (21:00).