Henrry Cejas: “Todos podemos realizar nuestros sueños con esfuerzo”

El deportista boliviano Henrry Cejas ha logrado varios títulos en diferentes categorías de kick boxing en Japón, donde radica actualmente. En el país asiático tiene una escuela y su objetivo es pelear con los mejores de este deporte en esas tierras para poner en alto el nombre de Bolivia y para ello sigue entrenando.

Anunció que llegará a Cochabamba en marzo para promover la organización de un Campeonato Panamericano de Kick Boxing, en esta ciudad.

¿Hace cuánto tiempo radica en Japón y cómo se fue a vivir a ese país?

Desde hace 20 años que vivo en Japón. Llegué a este país asiático junto con mis padres y mis seis hermanos, pero ahora vivo solo en el departamento de Gifuken, en la ciudad de Kani, a cuatro horas de la capital (Tokio).

¿Le fue difícil habituarse a la cultura de ese país?

Recuerdo que cuando llegué a Japón me fue difícil, ya que me parecía un mundo totalmente diferente a la ciudad de Trinidad, la gente hablaba un idioma que no entendía, añoraba lo que solía jugar fútbol en las tardes con mis amigos de barrio en Bolivia; aquí en Japón no existe eso, fue muy triste.

¿Cómo incursionó en el kick boxing?

Cuando tenía 18 años me enteré que iba a ser papá, eso fue algo muy importante para mí, ya que quería que mi hijo viera mis imágenes como un hombre fuerte y comencé a ir al gimnasio de pesas para entrenar box y me encantaba. La madre de mi hijo me decía por qué no te mudas para el gimnasio. Tuvimos muchas discusiones y nuestra relación no duró mucho.

¿Hace cuánto tiempo práctica y cuántos títulos tiene en su haber?

Hace 10 años que entreno y soy cinta negra de Muay Thay. He ganado como semiprofesional y profesional el cinturón de Fight Dragón en la categoría 60 kg y el Kaiser en 62 y 58 kg. Este año logré el título de Heat en 60 kg en Japón.

¿Hace cuánto tiempo que tiene el gimnasio y da instrucción a sus alumnos?

Hace cuatro años, he quebrado varias veces, pero siempre vuelvo a intentarlo, nunca me doy por vencido, quienes me conocen saben lo que trato de enseñar a mis alumnos, que uno nunca debe darse por vencido y que todos podemos realizar nuestros sueños si apostamos a lograrlo en la vida.

¿Cuáles son las características de este deporte?

El kick boxing es conocido por el K-1, ya que boxeamos y además utilizamos los pies, dando rodillazos y patadas.

¿Se considera un buen peleador y cuáles son sus principales dotes para practicar este deporte?

Conozco muchos peleadores famosos en Japón, pero mi sueño es pelear con los grandes y dejar mi nombre en lo más alto.

¿Tiene previsto retornar al país?

Por ahora no, pero sí pienso ir a Cochabamba el próximo mes de marzo junto con mi maestro Zanolini para promover la realización de un torneo Panamericano de Kick Boxing en esa ciudad boliviana.

¿Cuántos títulos tiene?

Soy campeón de Fight Dragón en 60 kg, Kaiser en 58 y 60 kg y Heat en 60 kg.

dep_ganda_5_alex_santos.jpg El boliviano con el galardón heatofficial.com

HOJA DE VIDA

Henrry Cejas

Fecha de nacimiento: 10 de octubre de 1989

Lugar: Trinidad, Beni

Padres: Edgar Cejas Vidaurre y

Ana Carmen Losantos Tanaka

Deportes: Kick boxing