World Athletics frente al desafío de las 'zapatillas mágicas' como las Vaporfly

¿Dejar utilizar o prohibir? Las polémicas zapatillas deportivas última generación de Nike suponen un desafío para la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), que se debate entre una regulación para preservar la igualdad deportiva y la necesidad de desarrollar la innovación tecnológica.

El debate ya estaba instalado en la comunidad del 'running' desde la aparición en el mercado de las 'Vaporfly' de Nike, dotadas de una lámina de carbono en la suela y de cámaras de aire.

Según adelanta The Guardian, no habrá ninguna prohibición de zapatillas por el momento, pero tampoco se permitirá la introducción de ninguna nueva tecnología sobre calzado al menos hasta después de los Juegos Olímpicos de Tokio de verano. En principio, la decisión será oficial este viernes 31 de enero.

'Acabar con la sobrepuja'

"El atletismo es un deporte universal y equitativo, todo el mundo tiene las mismas posibilidades para expresarse en función de sus aptitudes motrices y ahora nos encontramos con un elemento que no hace que las cosas sean iguales. Me parece una pena que World Athletics no dé una directiva para mantener este principio", explicó a la AFP el director técnico nacional del atletismo francés Patrice Gerges.

Según el técnico Jean-Claude Vollmer, miembro de la 'célula maratón' de la Federación Francesa, "hay que regular para terminar con la sobrepuja y la carrera de armamento, sino vamos a correr con cosas impensables en los pies".

"Siempre ha habido modelos de zapatillas más rápidos que otros, pero la diferencia era pequeño. Ahora es como si en un esprint, uno estuviera en una pista de cenizas y otra sintética. Se compra el rendimiento. Esta deriva es peligrosa", añadió.

Evidentemente, los atletas 'Nike' tienen otra opinión. "La tecnología se desarrolla y no la podemos negar, es la persona la que corre, no el calzaldo", señaló Eliud Kipchoge.

La pelota está en el tejado de World Athletics, que se enfrenta a un fenómeno similar al que afrontó la Federación Internacional de Natación, que en 2010 prohibió los trajes de baño de poliuterano, tras una avalancha de récords.

Objeto de estudio Las #Vaporfly de Nike podrían prohibirse para competencias deportivas. Los expertos analizan los efectos del agregado de fibra de carbono en la velocidad de los atletas y estudian si constituye "dóping tecnológico"./a pic.twitter.com/1HKRcJpAyG — DW Español (@dw_espanol) January 28, 2020

El récord de Kipchoge

El 12 de octubre de 2019, el keniano Eliud Kipchoge, récord del mundo de maratón, bajó de la barrera simbólica de las 2 horas, recorriendo los 42,195 kilómetros en 1h 59min y 40seg, gracias en parte al nuevo prototipo de 'Vaporfly', bautizado 'Alphafly' (tres láminas de carbono en la suela y cuatro cámaras de aire). El desafío no estaba homologado por la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics).

Un día después de esta extraordinaria actuación, su compatriota Brigid Kosgei batía por más de un minuto el récord del mundo de maratón femenino, que tuvo durante mucho tiempo la británica Paula Radcliffe (2 h 14 min 04).

Kosgei llevaba las mismas zapatillas, en la versión que se comercializa desde 2017 (una lámina de carbono).