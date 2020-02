Country Club abre escuela de equitación para externos

Con la idea de masificar la práctica de la equitación y descubrir futuros talentos, la Escuela Country Club Cochabamba (CCC) “Formando Campeones” abrió sus clases a personas externas, con cursos temporales.

La escuela además de contar con las mejores instalaciones para el aprendizaje de la equitación, tiene a los mejores entrenadores, entre ellos Christian Schnurpfeil, Coach Oficial del CCC, con 15 años de experiencia como instructor, que ha logrado varios títulos departamentales y nacionales con alumnos del CCC.

La Escuela de Equitación inició sus clases en enero pasado y cuenta con alrededor de 22 alumnos.

Los precios mensuales son $us 100 para socios y $us 150 para no socios, quienes tienen un ingreso temporal de dos meses, para después poder hacerse socios del Country Club Cochabamba.

Esta es la primera vez que el Country Club Cochabamba abre las puertas de su escuela de equitación al público externo, con un ingreso excepcional temporal.

Las clases están abiertas para personas de los 8 a los 30 años.

Los estudiantes tienen derecho, además de los cursos, a un caballo para las clases, entrenamiento personal especializado y relacionamiento con los caballos.

Los cursos son los martes, jueves, viernes por la mañana de 9:30 a 10:30 y por la tarde de 15:00 a 16:00 (una hora por clase). El sábado es de 8:30 a 9:30.

La capacidad máxima de cada turno es de 8 alumnos.