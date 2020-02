Fidel Angulo, el pedalista que brilló en los años 60 y 70

Fidel Angulo Muñoz fue uno de los ciclistas vallunos más destacados de las décadas del 60 y 70 del siglo pasado, participó con éxito en varias pruebas internacionales y triunfó en competencias locales y nacionales durante 14 años hasta que emigró a Estados Unidos en 1980, donde sigue compitiendo con deportistas veteranos de ese país, los fines de semana, ya que no puede dejar su pasión por este deporte.

-¿A qué edad comenzó a correr?

-Después de entrenar unos meses (1967), cuando tenía 13 años (nació el 2 de junio de 1954) decidí competir en la prueba Doble Tutimayu y me clasifiqué en el puesto 20, pero eso no me desanimó, ya que seguí entrenando.

Cuando seguía participando en varias pruebas y tenía 17 años (1971), los dirigentes Gerardo Bustamante y Guillermo Giacomán del club SPLA (Sociedad para las Américas) me dijeron que represente a esa entidad.

La primera prueba que corrí por este club fue la Doble Oruro-La Paz y me ubiqué en el puesto 25.

El mismo año gané la Doble Corani, que se corrió el 8 de agosto. En 1974, volví a correr en ese tramo, durante dos días y fui tercero, ello me llenó de alegría.

En la prueba Cruce de los Andes, que se corrió entre Chile y Argentina, durante seis días y teniendo a mi lado a destacados pedalistas de diferentes países, no me amilané y ocupé el cuarto lugar en la segunda etapa y fui décimo cuarto en la general.

Participé durante tres años consecutivos en la Vuelta a Córdoba, en Argentina, y en la prueba internacional Caloi en el Brasil, que también duraba seis días y se corría entre las ciudades de Santos, Sao Paulo y Río de Janeiro hasta el Cristo del Corcovado y me ubiqué en el sexto lugar.

En la Vuelta a Antofagasta en Chile, en la cual, cuando iba primero con siete minutos de ventaja, sobre el que me seguía, pinché el tubular y por falta del vehículo de apoyo perdí la opción de ganar con mucha ventaja.

Competí en el torneo mundial de ciclismo en 1977, que se realizó en Tachira, Venezuela, frente a los mejores pedalistas y tuve una discreta participación.

Fui primero en la prueba Criterium Reconquista del Litoral cautivo, que se corrió en el circuito de El Prado con ventaja de una vuelta. Ocupé el primer lugar en la Doble Epizana con un recorrido de 254 kilómetros. Gané el Premio Caloi Independencia de Bolivia en agosto con un tiempo de 7h27’25”, luego de recorrer 170 kilómetros en las dos etapas.

Logré la medalla de plata en los Juegos Odesur 78, triunfé en la prueba de fondo cuadruple Colomi. Además, ocupé el primer puesto en otras pruebas, como la doble Aguirre y doble La Cumbre en agosto de 1978, el premio Caloi Doble Villa Tunari y otras pruebas organizadas por diferentes entidades. Fui campeón departamental varias veces, durante los 13 años que me dediqué al ciclismo. Corrí todavía en Cochabamba con deportistas veteranos, cuando estuve de visita en 2007.

-¿Qué distinciones recibió?

-Fui galardonado como el pedalista del año por el presidente Juan Pereda Asbún, la medalla de plata en los Juegos Odesur en 1978 y atleta del año por el Instituto Departamental de Deportes en 1973.

“Yo vivía del ciclismo toda la semana, seis días entrenando y corría casi todos los domingos”.

JHONNY Y JOSÉ FUERON CAMPEONES

Su hermano mayor, Jhonny, empezó a practicar ciclismo en 1972 en la modalidad de pista y ganó varias pruebas de velocidad pura (200 metros), critérium y persecución individual. En ruta ganó la Doble Paracaya, Doble Colomi y otras pruebas. Fue campeón local de pista varias temporadas en la década del 70. Corrió por los clubes SPLA (Sociedad Para las Américas), Sprin Gim y Hércules. Dejó este deporte en 1976.

José (hermano menor) incursionó en el ciclismo en 1975 en la categoría juvenil, fue campeón en ruta ese año y en 1976 y subcampeón en 1977. Ganó varias pruebas como la Doble Tutimayu, Doble Melga, Doble Cuchupunata y otras. Representó a Bolivia en el II Panamericano juvenil de ruta en Uruguay, también en categoría mayores y tuvo buen desempeño. Corrió hasta 1981.