Preocupación: El coronavirus pone en vilo al deporte mundial

Recalcando que los Juegos de Tokio 2020 no están amenazados, el Comité Olímpico Internacional admitió este viernes que tiene por delante "un gran trabajo de comunicación" para informar que no existen... Ver más Los Juegos Olímpicos se realizarán en Tokio, no hay un plan B

Después de tres décadas existen dos récords nacionales en natación que no pueden ser batidos, pese a los grandes nadadores que tiene Bolivia actualmente Ver más Natación, con 2 récords imbatibles

Unos 250 karatecas de nueve clubes nacionales competirán mañana y el sábado en el último torneo nacional de Karate WKF, selectivo para el campeonato Sudamericano Senior y Juvenil que se llevará a... Ver más Karatecas vallunos van a torneo nacional dispuestos a despojar el título a los cruceños