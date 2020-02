Maxibásquet se alista para asistir a torneo

Con un total de 38 deportistas en tres categorías, el Maxibásquet boliviano dirá presente en el certamen Panamericano Paraná 2020, evento que arrancará en marzo.

Asimismo, Bolivia ya conoce a sus rivales en las tres mencionadas categorías, en las cuales buscará repetir el podio como en 2019.

En la categoría 40 años, el grupo A tiene a Bolivia C (Bermejo), Chile y Argentina C; el grupo B con Bolivia A (MB Cochabamba-Bravo), Perú y Argentina A; mientras que la serie C tiene a Bolivia B (MB Cochabamba Messa), Brasil y Argentina B.

En 50 años, Bolivia C jugará en el grupo A contra Ecuador, Argentina C y Colombia B; Grupo B (Perú, Bolivia A y Argentina A); en el C (Brasil, Bolivia B y Argentina B).

En 60 años: Bolivia jugará en el grupo A con Brasil, Chile A y Argentina B.