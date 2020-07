El Sedede toma previsiones para evitar daño en el coliseo José Villazón Peredo

El director del Servicio Departamental del Deporte (Sedede), Rodrigo Sánchez, aseguró ayer que se maneja con cuidado el uso del coliseo José Villazón, de La Costanera donde se juega voleibol, luego de la protesta en redes sociales sobre un posible maltrato a la cancha con los catres armados en esa superficie.

Y es que la Gobernación, como propietaria de los escenarios deportivos, pretende destinar este recinto para armar un centro de aislamiento temporal para pacientes con sospecha de Covid-19.

“Nosotros lo montamos (Sedede) y usamos material de goma en las patas y tiene soportes para evitar dañar el piso del escenario. Los que más cuidamos somos los dueños de casa, pero si hubiera un daño que se registre por el uso del centro de aislamiento, desde luego haremos la reparación adecuada”, manifestó Sánchez.

A falta de armar los separadores de las camas para dar privacidad a las personas que se aíslen, Sánchez comentó que se montaron 40 camas sobre la cancha principal del recinto, escenario que en enero de 2018 fue refaccionado para los XI Juegos Suramericanos de ese año junto a otros recintos, por 80 millones de bolivianos.

Este coliseo, que la pasada semana ya fue anunciado como un centro de aislamiento temporal y para prever que el campo ferial de Alalay no se vea rebasado por la cantidad de casos en la ciudad, es por ahora el primer recinto deportivo que está siendo implementado para este fin.

Al respecto, Fernando Fernández, titular de la Asociación Departamental de Voleibol Cochabamba (ADVC), sostuvo que conoce del tema, pero que el escenario, al estar bajo tuición del Sedede, puede ser destinado a esta emergencia.

“El escenario pertenece al Sedede, que está regentado por la Gobernación. Es evidente que no quisiéramos que ningún escenario deportivo sea usado para este fin, pero también debemos ser realistas de que la situación que pasa Cochabamba es terrible. El daño o no (en el recinto) no lo sabemos porque recién iremos mañana (hoy) a ver. Se nos comunicó desde el Sedede de esta situación porque se adecúa a lo que pide el Sedes”, dijo Fernández.

Cuenta con todos los protocolos de salud

El centro de aislamiento para recibir a pacientes sospechosos de Covid-19, ante la emergencia sanitaria que vive la ciudad por la pandemia, aún no tiene una fecha de inicio de operaciones. Cuenta con un protocolo de bioseguridad.

“Se cuenta con una capacidad para 40 camas, no es para pacientes confirmados con Covid-19. Por el momento es solo para casos sospechosos, pero por la emergencia se puede ampliar a pacientes asintomáticos y leves”, explicó Rodrigo Sánchez, director del Sedede.

Sobre los protocolos de bioseguridad, dijo que los pacientes ingresarán al recinto de forma diferenciada, ninguno saldrá a las calles durante el aislamiento, habrá control médico y policial, además de desinfecciones constantes en el interior y exterior del coliseo.

Hay 40 camas en la cancha principal, en el ala norte hay camas para el personal médico, cuatro sectores de baños con 12 duchas, 16 inodoros y urinarios, 14 lavamanos y diferenciados para hombres y mujeres. Todos los residuos de los baños, aclaró Sánchez, van al alcantarillado y no al río Rocha.