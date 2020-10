Nadal pasa por encima de Korda y ya está en cuartos de Roland Garros

Rafael Nadal, número 2 mundial y ganador en 12 ocasiones de Roland Garros, avanzó a cuartos este domingo al batir, de nuevo por la vía rápida (6-1, 6-1 y 6-2), al estadounidense Sebastian Korda, de 20 años, 212º de la ATP, y procedente de la clasificación.

El español jugará por las semifinales con el ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev (7º ATP) y el italiano Jannick Sinner (74º), que se disputa en la pista Suzanne Lenglen.

Nadal, que había definido la presente edición como la más complicada para sus condiciones, no parece sufrir por el momento. Resolvió el duelo en una hora y 55 minutos. En cuatro rondas únicamente se ha dejado 23 juegos.

"Fue un partido muy bueno contra un jugador que tiene un gran futuro, en condiciones difíciles", dijo Nadal en la pista. "Es impresionante verle golpear la bola tan bien", añadió sobre el estadounidense.

Korda, seis partidos ganados en París (tres en la previa y tres en el cuadro principal), aterrizaba en la Chatrier dispuesto a disfrutar ante su "ídolo absoluto" -bautizó a su perro como Rafa-.

No lo hizo en los dos primeros sets, despedidos cada uno con un 6-1 en contra.

"Estoy en cuartos sin haber perdido un set, no me puedo quejar. Hoy era difícil hacer un partido brillante porque había mucho viento. Según avanza el torneo estoy ganando confianza, lo veo en los entrenamientos", analizó en rueda de prensa Nadal.

Nadal, que firmó su victoria 97ª en Roland Garros, queda a tres partidos de ampliar su récord a 13 coronas, lo que le igualaría con Roger Federer como el jugador con más Grand Slams (20).

Por ahora el jugador de más rango al que se ha enfrentado ha sido el italiano Stefano Travaglia (74º). Con el rodaje completado de manera satisfactoria (solo 7 horas y 15 minutos en la pista), le tocará imprimir una marcha más su juego.

"No he sufrido mucho en estos primeros cuatro partidos, el nivel de juego ha estado bastante bien. Ninguna queja, me vuelvo al hotel muy feliz", concluyó la estrella de 34 años.