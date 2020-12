Nicole Mollo: “Mi gran sueño es ser campeona mundial de ajedrez”

La ajedrecista Nicole Mollo, de tan sólo 9 años, sorprendió a Bolivia entera con su performance en los dos Mundiales en los que ya compitió a su corta edad.

Nicole sueña con convertirse en campeona mundial y a futuro ser la primera Gran Maestra de Bolivia. Con la destacada actuación que lleva a nivel internacional y su tenacidad, son objetivos que seguro alcanzará.

—¿Cómo inició su pasión por el ajedrez?

—Me gusta el ajedrez porque cuando era chiquita me llevaban a los torneos en Santa Cruz, donde veía a mi tío Jhoan Mollo jugar en la asociación, y cuando tenía 3 años me senté frente a los tableros y conversaba con las piezas, el caballo era mi pieza favorita. Después mi mamita, como me gusta decirle a la mamá de mi papá, me regaló un tablero. Ya después, a mis 6 años, empecé a competir en torneos de Tarija y luego a nivel nacional comenzando a ganar títulos, siempre que jugaba en mi categoría.

—¿Cuál es su secreto para lograr buenos resultados a nivel internacional?

—El apoyo de la familia, en especial el de mi papá, que me apoyó en todo momento. Además del trabajo disciplinado, constancia, esfuerzo, dedicación y mucho amor al deporte que me gusta, que es el ajedrez.

—¿Cuáles son sus mayores logros?

—Como deportista yacuibeña, a mis nueve años, representé a la Región Autónoma del Gran Chaco del Departamento de Tarija.

Posteriormente, a mi país y América en torneos internacionales.

Fui campeona en el XXX festival Panamericano de la Juventud 2019, que se realizó en Guayaquil, Ecuador en la categoría sub-8. Representé al continente americano y me clasifiqué en el puesto 14° en el Mundial de Ajedrez - Cadetes 2019 sub-8, que se disputó en Weifang, China.

Logré el subcampeonato en el X Panamericano Escolar de las Américas 2019 en la categoría sub-9 en Medellín, Colombia.

Mientras que XVI Festival Sudamericano de la Juventud 2019 en Buenos Aires, Argentina, categoría sub-8, logré la corona.

Competí en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez Online FIDE de este año, categoría absoluta (a mis nueve años), también integré la selección nacional de la categoría mayores; además, representé al continente americano en la categoría sub-10, Cadetes mundiales Online 2020 en Georgia.

—¿En qué torneo participó últimamente?

—Cerré mi participación el sábado pasado en el Mundial Infanto-Juvenil FIDE Online, en Georgia, donde perdí frente a la campeona rusa Diana Preobrazhenskaya en los octavos de final de este torneo. No pude avanzar a los cuartos de final, como era mi deseo.

Seguiré buscando el cetro mundial, que me fue esquivo esta vez. Continuaré entrenando en base a las instrucciones de mi maestro Jhoan Mollo y mi profesor Dante Soto Conde.

Me siento orgullosa de haber visto la bandera tricolor de mi país en este mundial.

—¿Cuál es su máxima aspiración en el ajedrez?

—Mi sueño desde niña era asistir a un mundial y ser campeona. Mi otro objetivo es ser Gran Maestra WGM a muy corta edad.

—¿Cuál es la mayor dificultad que atraviesa para lograr sus metas?

—El mayor problema que tengo es que no tengo los Programas Informáticos de Ajedrez de última generación, porque cuestan mucho; actualmente dispongo de los programas obsoletos que los compramos el año 2012.