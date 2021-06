Leticia Arispe, la nueva reina de la velocidad nacional

La cochabambina Leticia Arispe es la nueva reina de la velocidad nacional. Ayer impuso un nuevo récord nacional en los 200 metros planos e igualó el récord nacional en los 100 durante el Gran Prix Julia Iriarte, que se desarrolló en el estadio de Atletismo de Cochabamba.

Arispe ganó ayer la prueba de los 200 metros con un tiempo de 24 segundos y 29 centésimas (24”29c), marca con la que rompió el registro de la cochabambina Leslie Arnez, que en mayo de 2012 impuso un crono de 24”33c.

Con esta marca Arispe también impone un nuevo récord en la categoría U-23, en la que el registro nacional estaba en su poder desde abril pasado, fecha en la que consiguió un tiempo de 24”36c.

La velocista además igualó el récord nacional de la cruceña Alinny Delgadillo en los 100 mp de 11”84c impuesto en junio de 2018.

Para Arispe, éste es su mejor tiempo personal, ya que en abril pasado consiguió un crono de 11”91c en esa prueba.

“Estoy muy contenta porque he podido demostrar que la fe no importa si me la tienen los demás, sino tengo que tenerla yo misma y confiar en Dios por sobre todas las cosas en mi entrenamiento. Además, estoy muy, muy feliz por mi progreso continuo”, dijo Arispe tras la prueba.

Para Arispe, este récord es la recompensa a todo el trabajo y esfuerzo que arrancó en 2017.

“Mis próximos objetivos a corto plazo son los Juegos Panamericanos Juniors en Cali. Ojalá, Dios quiera, pueda clasificar en el ranking tanto en los 100 como en los 200 (metros). Después, el Sudamericano en Guayana también este año. Para el próximo año, mi meta es llegar al Mundial y los Juegos Panamericanos de Chile”, aseguró Arispe.

La velocista, además de agradecer a Dios por esta bendición, también agradeció a sus padres, que son su fortaleza y la apoyaron para no desistir en busca de sus sueños.

Rojas también voló

El cochabambino Bruno Rojas también tuvo su mejor performance, no sólo de la temporada, sino de los últimos años. Rojas finalizó la prueba con un tiempo de 10”42c y se quedó a tan sólo seis centésimas de su récord nacional obtenido en mayo de 2012.

“Muy feliz por estos resultados. Fueron muchos años luchando contra las lesiones, fue una lucha muy complicada mentalmente y físicamente, para volver al mejor nivel. Logré 10”42c, y quedé muy cerca de mi récord, que es de 10”36c. Desde 2012 que no lograba hacer una performance tan buena. Ahora estamos de vuelta y, si tengo otra oportunidad pronto, iremos por ese récord nacional”, dijo Rojas tras ganar la prueba de los 100 .

Más tarde, Rojas también ganó los 200 mp, con un crono de 21”11c y se quedó a 48 centésimas de su récord nacional (20”63c).

Campeones

Los otros ganadores del Gran Prix Julia Iriarte fueron: la cruceña Carla Ríos fue la campeona en el salto alto (1,66 metros), la tarijeña Valeria Quispe se quedó con la medalla de oro con una marca de 12,67, mientras que el argentino Federico Guerrero se llevó el triunfo en la categoría varones con un registro de 14,82.

La paceña Jhoselyn Camargo sumó su tercera medalla de oro en esta doble jornada de atletismo. Ayer ganó la prueba de los 1.500 metros con un tiempo de 4’34”48; mientras que en varones el potosino Rubén Arando tomó su revancha con Vidal Basco.

Arando conquistó los 1.500 metros con un tiempo de 3’59”56c, superando a Basco, quien el jueves le ganó en los 5.000.

Pese a que la pandemia imposibilitó la llegada de varios atletas extranjeros, el presidente de la FAB, Marco Luque, calificó de exitosos ambos Gran Prix, sobre todo porque se lograron muy buenas marcas nacionales.

Santa Cruz gana el torneo nacional

La delegación cruceña fue la ganadora del campeonato nacional “Rosario Villarroel” con un total de 296 puntos, seguida por Cochabamba (204) y Tarija que completa el podio con 100.

La Paz fue cuarta (92), Potosí quinta (59), Chuquisaca sexta (44) y Oruro séptima (31).