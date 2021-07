Boxeo, BMX y atletismo, las esperanzas de medalla de Colombia en Tokio

El boxeo, el ciclismo -tanto de ruta como BMX- y el atletismo concentran la esperanza de medallas de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de Tokio, a donde acude con 70 deportistas para mejorar el papel realizado en Londres 2012 y Río 2016, cuando ganó nueve y ocho medallas, respectivamente.

Las principales expectativas del país están en los medallistas olímpicos de hace cinco años y entre los que se encuentran la bicampeona olímpica de BMX Mariana Pajón; la atleta Caterine Ibargüen, oro en el triple salto, y en los boxeadores Yuberjen Martínez e Ingrit Valencia, plata y bronce en sus categorías en las Olimpiadas anteriores.

A esa lista se suman revelaciones que tomaron impulso durante el alargado ciclo olímpico de Tokio, como es el caso del atleta Anthony Zambrano, plata en los 400 metros planos del Campeonato Mundial de Atletismo de Doha en 2019, y los tenistas Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, campeones de dobles de Wimbledon y el Abierto de EE.UU. en 2019.

Para estos juegos, el número de colombianos que participan es la mitad de los que tuvo el país hace cinco años, algo que se explica, principalmente, en que no hay ningún equipo que dispute deportes de conjunto en Tokio, mientras que en Río 2016 hubo conjuntos de fútbol masculino y femenino.

En total serán 48 hombres y 23 mujeres que participarán en 16 disciplinas: arquería, atletismo, boxeo, ciclismo, ecuestre, esgrima, gimnasia, golf, judo, natación, lucha, levantamiento de pesas, skateboarding, taekwondo, tenis y tiro deportivo.

"La reina del BMX"

A sus 29 años Mariana Pajón busca seguir haciendo historia para el deporte colombiano y busca en el BMX su tercer oro olímpico, una tarea para la cual ha contado con mucha suerte porque, de no ser por la pandemia de la Covid-19, hubiese llegado en mala forma a Tokio el año pasado.

"Para los Juegos Olímpicos yo no iba a llegar al cien por ciento físicamente, eso era una realidad. No iba a llegar a medias, pero sí con algunos peldaños faltantes para llegar en un nivel competitivo como quiero siempre", expresó Pajón el año pasado al conocer el aplazamiento de las competencias por la pandemia.

Tras recuperarse, la colombiana recuperó su mejor nivel, cerró el ciclo olímpico como número uno del ránking de la UCI y culminó su preparación en mayo pasado al ganar en Bogotá la tercera y la cuarta válida de la Copa Mundo de BMX.

En esta disciplina, el país también estará representado por Vincent Pellaud y Carlos Ramírez, que se colgó el bronce hace cinco años.

Golpe a golpe

Tanto Íngrit Valencia (51 kg) como Yuberjen Martínez (52 kg) buscarán el oro que no pudieron conseguir en Brasil y llegan a Tokio tras un ciclo olímpico exitoso en el que consiguieron casi todos los oros que disputaron.

Por un lado, Valencia se colgó las preseas doradas en los Bolivarianos de Santa Marta, en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla y en los Panamericanos de Lima, mientras que Martínez se los llevó todos menos el último, disputado en las justas de Perú en 2019.

Buscarán además conseguir el primer oro para Colombia en el boxeo, pues el país se ha colgado una plata y cuatro bronces en este deporte en los Juegos Olímpicos.

El problema de las pesas

El levantamiento de pesas es el deporte que más éxitos le ha traído a Colombia en los Juegos Olímpicos, pues el país consiguió dos oros con María Isabel Urritia en Sidney 2000 y con Óscar Figueroa en Río 2016, así como tres platas y tres bronces.

En los Juegos Olímpicos pasados, Colombia llevó nueve pesistas y estaba previsto que para estas justas fueran ocho.

Sin embargo, en esta ocasión solo serán tres luego de que la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas llegara a un acuerdo con la Agencia Internacional de Controles (ITA) para cerrar la investigación por los positivos por dopaje, lo que iba a dejar al país sin representantes en este deporte.

En esa línea el país aspira a ganar alguna presea con Luis Javier Mosquera, bronce en los 69 kg de Río; Santiago Rodallegas, que se colgó el oro de los 81 kg en los Juegos de Lima, y Mercedes Pérez, que busca revalidar su buen momento en los 64 kg.

La esperanza del atletismo

Colombia tendrá en el atletismo a tres deportistas con los que puede aspirar a conseguir medalla: Caterine Ibargüen, que disputará sus últimos JJ.OO.; Eider Arévalo, que en el 2017 ganó el oro en la marcha atlética de 20 km del Campeonato Mundial de Atletismo de Londres y llega en buen nivel a Tokio, y Anthony Zambrano, que irrumpió con éxito en este ciclo olímpico y sueña en grande.

"No le tengo miedo a nada ni a nadie pues todos somos seres humanos, tenemos cualidades y para mí el escenario no es importante. No voy a correr con la tribuna ni con otro sino conmigo mismo", dice Zambrano en declaraciones recogidas por el Comité Olímpico Colombiano (COC).

Igualmente, el atleta de 23 años también buscará medalla en el relevo de 4x400m junto a Alejandro Perlaza, Diego Palomeque y Jhon Solís.